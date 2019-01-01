مويس كين: أعاني كثيرًا من أجل تحقيق أحلامي

هل يترك رونالدو عرشه في يوفنتوس لمويس كين مستقبلًا؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المهاجم الشاب الإيطالي مويس كين نجم نادي يوفنتوس أنه يعاني كثيرًا من أجل تحقيق أحلامه في عالم كرة القدم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وكان مويس كين قد بدأ يأخذ أدوارًا أساسية مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي بعدما أثبت نفسه بشكل كبير مع الفئات السينة المختلفة.

وفي هذه الخصوص، قال مويس كين إنه يبحث عن تحقيق العديد من الأحلام في عالم كرة القدم والتتويج بكل البطولات الممكنة مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.

وأضاف: "في عالم كرة القدم يجب أن تعاني كثيرًا وأن تتعب كثيرًا من أجل تحقيق أحلامك، لا يوجد شيء مجاني هنا، لقد تعلمت ذلك من تجربتي القصيرة حتى الآن"

وتابع: "أحلم بأن أحقق دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وأعلم أن كل ذلك يتطلب المزيد من الجهد، ولكنني على استعداد من أجل تحمل كل هذا"

ومع وصول رونالدو لعامه الرابع والثلاثين، ورحلته نجو الخامس والثلاثين يبدو مستقبله مع يوفنتوس أقصر مما يتمنى عشاق البيانكونيري، حيث من المتوقع ألا يستمر صاروخ ماديرا بقميص السيدة العجوز أكثر من 3 مواسم، وفي حال حدث أن استمر أكثر من ذلك فإنه سيكون بأدوار أقل بكثير وبمستوى لا يؤهله لأن يكون كريستيانو رونالدو بصورته الحالية والمعتادة.

وفي هذه الحالة، من الممكن ألا يبحث يوفنتوس طويلًا عن خليفة رونالدو، حيث أن مويس كين سيبلغ من العمر 22 عامًا فقط بمرور هذه السنوات الثلاثة، سيتمكن فيها من التطور أكثر واكتساب الخبرات في نادٍ بحجم يوفنتوس يلعب فيه بشكل منتظم منذ كان عمره 18 عامًا، حينها قد يكون هو كريستيانو رونالدو الجديد ليوفنتوس دون أن يدفع البيانكونيري 110 مليون يورو مرة أخرى.

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يذكر أن مويس كين كان قد تألق مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا بشكل كبير هذا العام، ما جعل الجميع يتنبأ له بمستقبل كبير.