مويس: كنت قريب من ضم بيل وكروس لمانشستر يونايتد

ديفيد مويس المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات ثنائي ريال مدريد جاريث بيل وتوني كروس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد أنه كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل من صفوف توتنهام.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وقال فيها: "بنهاية فترة الانتقالات كنا نعتقد أننا قريبون للغاية من الحصول على خدمات جاريث بيل من صفوف توتنهام هوتسبير وأننا لدينا فرصة كبيرة في ضمه لنا".

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وأضاف: تمنينا أن تنتهي الصفقة لنا، خاصة أننا كنا قد سيرنا أكثر من نصف الطريق في المفاوضات وقدمنا عرضًا ماديًا أفضل منهم، حتى أننا حضرنا طائرة مروحية لتقله فور الاتفاق".

وأكمل: "فابريجاس كان قريبًا أيضًا من القدوم لصفوف مانشستر يونايتد، لقد تحدثنا سويًا كثيرًا، لكن هكذا هي الأمور في كرة القدم، بعض الأحيان الحظ لا يساندك".

واختتم تصريحاته: "لقد قابلت توني كروس واتفقت معه على القدوم لمانشستر يونايتد قبل انضمامه لريال مدريد لكنني فقدت وظيفتي وهو انضم لهم".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خاض موسمًا كارثيًا مع ديفيد مويس المدير الفني الذي جاء ليكون خليفة السير أليكس فيرجسون، وتمت إقالته.