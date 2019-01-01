ماتيش: هدفنا حرمان مانشستر سيتي من الرباعية

هناك رغبة من مانشستر يونايتد لإفساد موسم السيتزنز. تعرف على تصريحات ماتيتش

أكد نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، رغبة فريقه في حرمان مانشستر سيتي من التتويج بأربع بطولات خلال الموسم الجاري.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي كما حقق لقب كأس الرابطة ومتواجد في ربع نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيتش في تصريحات لشبكة ESPN: "بالطبع نرغب في حرمان مانشستر سيتي من حصد بطولة الكأس".

وأوضح: "السيتزنز فريق كبير ويقاتلون على البطولات كما نفعل ويتواجدون في الكأس والتشامبيونزليج وسوف يحاولون تحقيق كل الألقاب الممكنة".

وتابع: "نحاول أن نحقق بطولة كأس الاتحاد ونحرم مانشستر سيتي من التتويج ببطولة وكذلك نحصد لقبًا هامًا في الموسم".

يبدو أن زيدان سيمنح الفرصة للنجم الويلزي جاريث بيل قبل حسم قراره حول بقاء اللاعب من عدمه 🗣️ pic.twitter.com/OIhkwni6mv — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

اللاعب الصربي أشار إلى أنّ فريقه لا يزال حيًا في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وسيحاول تحقيق أي شيء في هذه البطولات وكذلك التواجد بين الأربعة الكبار في البريميرليج".

واختتم: "ضد أرسنال لعبنا بصورة جيدة وصنعنا الفرص ولكن خسرنا ولكن هذا هو الدوري الإنجليزي وكل مباراة صعبة. سنحاول يوم السبت التفوق على وولفرهامبتون في الكأس".

مانشستر يونايتد وقع ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينما يلعب السيتزنز أمام توتنهام.