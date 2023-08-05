موهبة برشلونة يصل السعودية لإتمام انتقاله لدوري روشن

الدوري السعودي يضم الشباب بجانب المخضرمين

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وصل أليكس كولادو لاعب ريال بيتيس السعودية يوم أمس الجمعة لبدء تجربته مع نادي الأخدود الصاعد حديثًا لدوري روشن.

صاحب الـ24 عامًا خريج مدرسة لاماسيا في برشلونة، ورغم التوقعات الكبيرة لموهبته إلا أنه لم يلعب مع الفريق الأول سوى مباراتين، وقد قضى فترات إعارة مع أندية مختلفة حتى انتهى به المطاف لاعبًا لريال بيتيس هذا الصيف بعد اتنهاء عقده مع البارسا.

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الأخدود أعلن الأسبوع الماضي عن تعاقده مع اللاعب القادر على شغل كل مراكز الوسط والهجوم تقريبًا، إذ حصل عليه بالإعارة لمدة موسم واحد.

كولادو وصل نجران يوم أمس وقد أبدى سعادته البالغة بالترحيب الكبير الذي وجده من مسؤولي النادي السعودي، وقد شكرهم على ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

يُشار إلى كولادو لعب مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

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