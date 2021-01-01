موهبة برشلونة: غلبني الأرق بسبب كومان!

سعادة كبيرة..

عبّر إيليكس موريبا، لاعب برشلونة، عن سعادته الطاغية بالمشاركة في مباراة كورنيا الأخيرة بكأس الملك، كاشفًا عن أنه لم يستطع النوم منذ أن بُلغ بأنه سيلعب أساسيًا من قبل المدرب رونالد كومان.

موريبا شارك في المباراة منذ بدايتها في وسط الملعب، وقد ظهر بصورة جيدة للغاية خلال الـ75 دقيقة التي خاضها في المباراة التي انتصر فيها برشلونة بصعوبة في الوقت الإضافي بهدفين نظيفين.

ويُعد موريبا هو ثالث لاعب من لا ماسيا يقوم كومان بتصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بعد قلب الدفاع أوسكار مينجويزا وكذلك كونراد دي لا فوينتي الذي لعب مباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

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وتحدث موريبا للصحافة بعد المباراة وقال "إنه شعور رائع للغاية، أخبرني المدرب أنني سأكون في التشكيلة الأساسية، في الحقيقة ذهبت إلى المنزل ولم أستطع النوم!".

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كما أضاف "نحن سعداء جدًا بالنادي، خاصةً مع المدرب، ممتنون للغاية له وكذلك أنا ممتن لجميع زملائي الذين جعلوا من الممكن أن ألعب بصورة جيدة في أول مباراة لي".

وأتم "مستقبلي؟ النادي من يخبرني إذا أرادني في الفريق الأول أو الشباب، أنا ممتن جدًا لمدرب برشلونة ب أيضًا، أشكر كومان كثيرًا، كانت أفضل هدية عيد ميلاد أحصل عليها في حياتي".

الجدير بالذكر أن برشلونة سوف يلتقي مع رايو فاييكانو في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا الأسبوع المقبل، في البطولة التي ودّعها الثنائي الكبير الآخر، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.