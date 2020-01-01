موهبة بايرن ميونخ: كنت على وشك الانضمام إلى إيفرتون

لخلافة لوكاكو ولكن بايرن كان أكثر متعة لي..

كشف جوشوا زيركزي، موهبة بايرن ميونخ، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لإيفرتون عام 2017، لكنه فضّل في النهاية الولوج إلى العملاق البافاري.

انضمام زيركزي الوشيك إلى التوفيز كانت نتيجة لبيع روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد، رونالد كومان كان هو مدرب إيفرتون حينها وكان يُدرك موهبة مواطنه زيركزي جيدًا.

وبرز صاحب الـ18 عامًا قبل نهاية الدور الأول من الدوري الألماني بعدما سجّل هدف الفوز لبايرن في شباك فرايبورج في اللحظات الأخيرة، ثم عاد ثانيةً ومنح البافاري النصر أمام فولفسبورج بهدف في آخر الدقائق أيضًا.

زيركزي في تصريحات صحفية قال "كان إيفرتون خيارًا خطيرًا بالنسبة لي. كان كومان المدرب وغادر لوكاكو الفريق حينها، شعرت أن لي فرصة جيدة لأصبح شيئًا هناك.".

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كما أضاف "لقد عرضوا عليّ عقدًا خلال فترة تجربتي هناك. بعد أن تدربت في بايرن ميونخ للمرة الأولى، أدركت أن هذا ما أردت الانضمام إليه. قلت لنفسي لأجرب الأمور في ثلاث حصص تدريبة وأقرر بعدها.".

وأتم "قالوا لي أنني أمتلك الجودة، والأهم أنهم أرادوا العمل وفق شروطي، لقد كانوا صادقين في كل كلمة معي. أريد أن أصبح المهاجم الأول لبايرن ميونخ، كان وسيظل هذا هو هدفي الأول.".

يذكر أن زيركزي قد مُنح الفرصة من قبل هانزي فليك في أعقاب الإصابات الضخمة التي ضربت صفوف بايرن في الأشهر الماضية، وبمجرد أن تألق منحته الإدارة عقدًا احترافيًا طويل الأمد داخل الأليانز آرينا.