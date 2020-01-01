مونييه: ما يقدمه نيمار أمراً عادياً بالنسبة له

نيمار ساهم في 24 هدفاً مع باريس هذا الموسم خلال 17 مباراة

يرى توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان، أن المستويات التي يقدمها زميله في الفريق نيمار حالياً تعد أمراً عادياً بالنسبة للاعب البرازيلي.

وساهم نيمار في فور فريقه بالأمس على ليل، عندما سجل هدفي المباراة المقامة في الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

وقال مونييه في تصريحات صحفية: "عندما يسجل نيمار هدفاً أو يصنع هدفاً في مباراة واحدة البعض يقول إنه لم يقدم مباراة جيدة، حقيقي ما يفعله أمر مثير للغاية".

وواصل: "الأمر نفسه مع مبابي، ودي ماريا نحن محظوظون لوجودهم في فريقنا".

وعن مباراة الأمس قال صاحب الـ 28 عاماً: "كان من المهم أن نأتي لملعبهم ونظهر حالة إيجابية، حل علينا بعض التعب في نهاية المباراة وفقدنا الكرة في الكثير من المرات ولكن هذا يحدث مع فريق جيد للغاية".

ومن المنتظر أن ينتهي عقد مونييه مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التفاوض على تجديد العقد حتى الآن.

وتطرق المدافع البلجيكي، للحديث عن مستقبله مع الفريق الفرنسي وقال: "لا يوجد حتى الآن أي أخبار، الإدارة مشغولة مع لاعبين آخرين، سنعقد جلسة بعد 1 فبراير للنقاش في تجديد عقدي".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.