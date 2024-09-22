"انت تخاطر بالأمر" .. حكم مواجهة إسبانيول يُهدد ويوبخ نجوم ريال مدريد!

تعرف على الحوارات التي دارت بين حكم المواجهة ونجوم ريال مدريد

قام الحكم مونويرا مونتيرو بتوبيخ نجوم ريال مدريد جود بيلينجهام وكيليان مبابي بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور، بسبب الاحتجاج على القرارات، مما كلفهم ثلاث بطاقات صفراء!

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وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

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وأشهر مونويرا البطاقة الصفراء في وجه مبابي في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني احتج كيليان على إحدى الكرات، فقال له الحكم: "مرحبًا كيليان، أنت تخاطر"، في تهديد صريح بالطرد.

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كما حصل جود بيلينجهام على البطاقة الصفراء في الشوط الثاني، بسبب احتجاجه على خطأ، مما أثار غضب النجم الإنجليزي.

وعبر جود عن عدم رضاه من قرار الحكم قائلاً: "يا له من أمر مقزز"، وفي نفس الوقت وبخ الحكم فينيسيوس جونيور وأشهر له البطاقة الصفراء الثالثة.