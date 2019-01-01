مونريال: هدف آرسنال هو العودة لدوري الأبطال

المنافسة شرسة جدًا على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ناتشو مونريال مدافع آرسنال أن هدف فريقه هذا الموسم هو العودة لدوري أبطال أوروبا، سواء عبر احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة للبطولة في الدوري الإنجليزي، أو الفوز بالدوري الأوروبي.

ويخوض آرسنال صراعًا شرسًا مع مانشستر يونايتد وتشيلسي على المقعد الرابع في البريميرليج، وسيلعب مساء اليوم ضد منافسه الأول وصاحب المركز الرابع حاليًا بفارق نقطة عن المدفعجية.

اللاعب تحدث عن هدف فريقه قائلًا "لا نعلم أي مركز سنُنهي به الموسم، لكن هدفنا هذا الموسم هو التواجد في المراكز الأربعة الأولى، هذا هو هدف النادي وسنقاتل لأجله. نستطيع أن ننجز تلك المهمة بطريقتين مختلفتين، إما باحتلال المركز الرابع في الدوري أو الفوز بلقب الدوري الأوروبي واللعب في دوري الأبطال الموسم القادم".

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"آمل أن نُحقق هدفنا، النادي تحسن كثيرًا، ونحن عملنا جيدًا في السنوات القليلة الماضية لكن ربما تراجعنا قليلًا خلال الموسمين الأخيرين ولم نستطع التأهل لدوري الأبطال، كان هذا هو هدفنا بصراحة. نريد العودة للعب في البطولة الموسم القادم، وسنقاتل مع تشيلسي واليونايتد على هذا الهدف".

أضاف حول المباراة القادمة ضد اليونايتد "لقد تعلمنا كثيرًا من خسارة كأس الاتحاد أمامهم، لقد تحسنوا كثيرًا منذ غيروا مدربهم. مورينيو مدرب جيد لكن كان واضحًا أنه واجه مشاكل عديدة مع اللاعبين. النادي تطور كثيرًا بعد رحيله، لقد فازوا في جل مبارياتهم وأصبحوا فريقًا أفضل".

"لكننا نصل المباراة ونحن في مستوً جيد أيضًا. اللاعبون جاهزون وملتزمون وواثقون تمامًا بأنفسهم. ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكن الأمر الجيد أننا نعيش لحظة جيدة حاليًا. لقد هزمونا منذ شهرين والمباراة فرصة جيدة لنرى إلى أين وصلنا، وإن كنا حقًا نمتلك فرصة للتأهل لدوري الأبطال".

"النقاط الثلاثة ستكون مهمة لنا، ستنقلنا خطوة للأمام، وإن خسرنا سنحظى بفرصة أخرى لكننا نريد تلك النقاط الثلاثة لمواصلة طريقنا. لدينا العديد من الأمور المتشابهة، فنحن نعمل مع مدرب جديد وهم غيروا مدربهم منذ أشهر قليلة ماضية، نحن أيضًا نقاتل على نفس الهدف حاليًا. ستكون مباراة صعبة جدًا لكن تفاصيل صغيرة تلعب دورًا حاسمًا في مثل تلك المباريات".