أولاس: ليون مضطر لبيع عوار أو ديباي أو فقير

النادي مجبر على التخلي عن أحد جواهره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جان ميشيل أولاس رئيس ليون أن ناديه مضطر لبيع أحد جواهره الثلاثة، نبيل فقير أو حسام عوار أو ممفيس ديباي، الصيف القادم.

وكان النادي الفرنسي قاب قوسين أو أدنى من بيع فقير لليفربول الصيف الماضي لكن خلاف حول التفاصيل المالية أفشل الصفقة في لحظاتها الأخيرة، فيما أبدى ديباي رغبته للرحيل لنادٍ أكبر ويأمل عوار بالانضمام لأحد الأندية المهمتة به خاصة بعد إشادة بيب جوارديولا به.

أولاس تحدث لتيليفوت قائلًا عن مستقبل الثلاثي "سنترك لاعبًا واحدًا فقط من المجموعة التي طلبت الرحيل، ولا أستطيع قول أي واحد منهم لأن العديد طلب الأمر. إقناع نبيل فقير بطلنا في الأكاديمية بالبقاء سيتطلب جهدًا كبيرًا جدًا، لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لإقناعه بالبقاء حين أعلن رغبته بالرحيل في البداية".

كوتروني وأسماء تأثرت سلبًا بسوق الانتقالات الشتوي (تشر يوم 10)

"سأكون صريحًا، من الأسهل لنا أن ندع ديباي يرحل مثلًا. اللاعبين مثل حسام عوار مبرمجون للخروج من فريق كبير من ليون. بعد 32 عامًا من الخبرة أقول أن مثل هؤلاء هم مستقبل النادي".

أوضح "من الأسهل بالطبع ترك ديباي بدلًا من عوار. حسام سيكون جزءً من فريق البطولة الأوروبية التي ستُلعب بالتأكيد في ليون خلال السنوات القادمة، لكن علينا أيضًا وضع رغبات اللاعبين والعروض القادمة في الحسبان. بعد 32 عامًا من الخبرة، أدرك دومًا أن رغبتي ليست العامل الوحيد المتحكم في سوق الانتقالات".

الرئيس أبدى أمله في بقاء المدرب برونو جينيسيو، مؤكدًا أنه سيتحدث معه قبل مواجهة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، مضيفًا حول اللقاء "السيناريو المثالي أمام البارسا أن نُسجل هدفًا. نبيل يستطيع التسجيل. أنا مقتنع أننا قادرون على إزعاج برشلونة من خلال الهجوم. التعادل 1-1 ستكون نتيجة رائعة".