تصفيات آسيا لكأس العالم

قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2022 | مجموعة سهلة للسعودية وصعبة للعراق

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FIFA
القرعة سحبت اليوم وأسفرت عن مجموعات قوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سُحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم قُرعة تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وبطولة كأس آسيا في الصين عام 2023.

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وقُسمت المنتخبات الـ40 المشاركة في القرعة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 منتخبات، سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لكأس آسيا 2023 وللمرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر.

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وقُسمت المنتخبات المشاركة إلى 5 مستويات، على أن لا يتواجد منتخبين من نفس المستوى في المجموعة واحدة، وضم المستوى الأول كلًا من السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والإمارات والصين.

وضمت المجموعتان الثالثة والخامسة 3 منتخبات عربية، فيما وقع مستضيف كأس آسيا 2023 في المجموعة السابعة فيما أوقعت القرعة منظم كأس العالم 2022 في المجموعة الخامسة.

وفيما يلي المجموعات الثمانية ..

المجموعة الأولى | الصين وسوريا والفلبين والمالديف وجوام.

المجموعة الثانية | أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.

المجموعة الثالثة | إيران والعراق والبحرين وهونج كونج وكامبوديا.

المجموعة الرابعة | السعودية وأوزباكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

المجموعة الخامسة | قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.

المجموعة السادسة | اليابان وكردستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة | الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا.

المجموعة الثامنة | كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمنستان وسريلانكا.

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