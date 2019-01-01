قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2022 | مجموعة سهلة للسعودية وصعبة للعراق
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
سُحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم قُرعة تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وبطولة كأس آسيا في الصين عام 2023.
وقُسمت المنتخبات الـ40 المشاركة في القرعة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 منتخبات، سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لكأس آسيا 2023 وللمرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر.
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وقُسمت المنتخبات المشاركة إلى 5 مستويات، على أن لا يتواجد منتخبين من نفس المستوى في المجموعة واحدة، وضم المستوى الأول كلًا من السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والإمارات والصين.
وضمت المجموعتان الثالثة والخامسة 3 منتخبات عربية، فيما وقع مستضيف كأس آسيا 2023 في المجموعة السابعة فيما أوقعت القرعة منظم كأس العالم 2022 في المجموعة الخامسة.
وفيما يلي المجموعات الثمانية ..
المجموعة الأولى | الصين وسوريا والفلبين والمالديف وجوام.
المجموعة الثانية | أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.
المجموعة الثالثة | إيران والعراق والبحرين وهونج كونج وكامبوديا.
المجموعة الرابعة | السعودية وأوزباكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.
المجموعة الخامسة | قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.
المجموعة السادسة | اليابان وكردستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا.
المجموعة السابعة | الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا.
المجموعة الثامنة | كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمنستان وسريلانكا.
عمر السومة سجل 19 هدفًا في الدوري السعودي✨— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2019
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