مونديال الشباب - فراس البريكان: لن نفقد الأمل في التأهل

شباب السعودية خيبوا الآمال بصفر من النقاط في أول مباراتين لهم بكأس العالم بولندا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع فراس البريكان؛ لاعب منتخب السعودية للشباب، هزيمة فريقه أمام مالي إلى قلة التركيز في الشوط الثاني، مؤكدًا أن اللاعبين لن يفقدوا الأمل في التأهل للدور المقبل.

الأخضر الشاب تلقى هزيمة في الوقت القاتل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 عامًا بولندا 2019. (طالع تقرير المباراة)

وقال البريكان، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "الحمد لله على كل حال، هذا حال كرة القدم، من الأخطاء يحقق أي فريق الفوز، وهو ما فعله المنتخب المالي أمامنا، فنحن فقدنا التركيز في الشوط الثاني وتراجع مستوانا بعدما قدمنا شوط أول جيد، فاستغل الخصم أخطائنا".

وأضاف: "منتخب مالي لعب على الاحتكاكات البدنية القوية، وهذا طبيعي، لأن لاعبيه طوال القامة، مبروك لهم وحظ موفق لنا في القادم".

لاعب الأخضر الشاب اختتم: "مباراة مالي انتهت، سنغلق صفحتها ونركز في المباراة المقبلة، لن نفقد الأمل في التأهل".

مونديال الشباب | خالد العطوي: هذه طريقة لعبنا وأتحمل مسؤولية الهزائم

يذكر أن الهزيمة جمدت الأخضر في مؤخرة المجموعة الخامسة دون أي رصيد من النقاط، ليبقى أمل ضعيف بالتأهل كأفضل ثالث، بينما ارتفع رصيد مالي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

بينما تتصدر فرنسا جدول الترتيب برصيد ست نقاط، تأهلت بهم إلى الدور المقبل، ويحتل منتخب بنما ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر الشاب، نظيره البنمي في المباراة المقبلة في 31 من مايو الجاري.