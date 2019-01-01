الولايات المتحدة تطيح بفرنسا وتتأهل لنصف نهائي مونديال السيدات

انتصار صعب للولايات المتحدة بفضل نجمة المباراة ميجان رابينو

نجح المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية، في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات، بعد الفوز على نظيره الفرنسي بدور الثمانية.

المباراة جمعت بين الثنائي على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، وانتهت بفوز أمريكا بهدفين مقابل هدف.

فرنسا تأهلت لهذا الدور عقب تخطي البرازيل بهدفين مقابل هدف، بينما صعدت الولايات المتحدة على حساب إسبانيا بنتيجة 2/1.

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الهدف الأول للفريق الأمريكي جاء عن طريق اللاعبة ميجان رابينو في الدقيقة الخامسة لتضع فريقها بالمقدمة.

وفي الشوط الثاني عززت ميجان تقدم بلادها، وسجلت هدفها الثاني الشخصي بالدقيقة 65 لتضمن التأهل لأمريكا.

وبالدقيقة 81 أحرزت ويندي رينارد هدفاً لفرنسا، ولكن الوقت لم يسعف فريقها لقلب النتيجة والعودة للصورة.

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النتيجة تطيح بصاحبات الأرض والجمهور من المسابقة، بينما تلعب الولايات المتحدة ضد إنجلترا بنصف النهائي.