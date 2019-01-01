مونتشي يكشف سبب رحيله عن روما

المدير الرياضي عاد لإشبيلية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال مونتشي المدير الرياضي السابق لروما أن اختلاف أفكاره مع تلك الخاصة بالرئيس جيمس بالوتا هو سبب رحيله عن العاصمة الإيطالية.

وكان روما قد أقال مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو لسوء النتائج وبعدها أعلن إنهاء عقد مونتشي بالتراضي، ليُعلن بعدها الرجل عودته لمنصبه في إشبيلية رغم ارتباطه بعدد من الأندية الإنجليزية أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال.

وتحدث مونتشي الذي لم ينل رضا جماهير الجالوروسي أبدًا قائلًا "تركت روما لسبب بسيط .. لقد أدركت أن أفكار الملاك مختلفة عن أفكاري".

مفضلًا البرازيل، مدافع لاتسيو يرفض اللعب لإيطاليا

تابع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه في النادي الأندلسي "الرئيس كان يرى أنه من الأفضل الاتجاه لليمين، وأنا أرى الأفضل في الاتجاه لليسار. لم يكن من الصواب الاستمرار مع هذا الخلاف، لكني لا أستطيع إلا أن أتحدث بكل خير عن بالوتا وأولئك الذين جلبوني إلى روما".

أتم "لن تسمعوني أبدًا أتحدث بسوء عن النادي أو المدينة. لقد أدركنا أننا نسير في خطين مختلفين ولذا قررنا التوقف والانفصال".

يُذكر أن إدارة مونتشي لسوق انتقالات روما لم تنل رضا جماهير النادي، خاصة تفريطه بالنجوم دون تعويضهم بالشكل المناسب والاعتماد المبالغ به على المواهب الشابة.