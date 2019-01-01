مفضلًا البرازيل، مدافع لاتسيو يرفض اللعب لإيطاليا

اللاعب اتخذ قراره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انسحب لويز فيليبي مدافع لاتسيو من منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا مفضلًا اللعب للبرازيل.

المدرب لويجي دي بياجيو كان قد وجه الدعوة للويز لتمثيل المنتخب خلال المباراتين الوديتين القادمتين أمام النمسا وكرواتيا، وكان يُنتظر من اللاعب تلبية الدعوة، لكن ما حدث كان عكس هذا.

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إذ أصدر الاتحاد الإيطالي بيانًا أوضح به أن اللاعب أبلغهم برغبته تمثيل منتخب راقصي السامبا، مضيفًا في بيانه "لاعب لاتسيو لويز فيليبي المستدعى لتمثيل منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا جاء اليوم لمعسكر الآدزوريني في روما وعبر عن رأيه فيما يخص حمله للجنسيتين الإيطالية والبرازيلية، وهو ما يمنعه من لعب المباراتين الوديتين أمام النمسا وكرواتيا".

"لهذا قرر المدرب لويجي دي بياجيو استبعاد اللاعب من القائمة وإعادته إلى ناديه".

وتقدم بعدها اللاعب بالشكر للاتحاد الإيطالي للتفكير به، موضحًا أنه يُفضل انتظار فرصته مع منتخب البرازيل، فيما قال دي بياجيو أنه مندهش ومحبط من موقف اللاعب مع التأكيد على احترامه الكامل لقراره.