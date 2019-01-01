موناكو يفاضل بين أصحاب الخبرات لدعم دفاعه

لا يريد موناكو تكرار ما حدث في الصيف بالاعتماد على الشباب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يريد موناكو الفرنسي، تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، للخروج من كبوة الفريق في النصف الأول من الموسم، بالخروج الأوروبي والمنافسة على الهروب من قاع الدوري الفرنسي.

ويتولي المدير الفني الفرنسي، تيري هنري، في أولى تجاربه التدريبية تدريب الفريق خلفاً لليوناردو جارديم منذ أكتوبر الماضي.

وظهرت أولى التقارير برغبة الفريق في ضم الإسباني سيسك فابريجاس من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى الفريق لتدعيم صفوفه الثلاثة بلاعبين أصحاب خبرات، حيث يضع اسم البرتغالي بيبي، والذي فسخ تعاقده مع بيشكتاش التركي على رأس قائمة تدعيم الدفاع، فيعد حالياً لاعباً حراً.

احذر من مواجهة كوستا سواء داخل الملعب أو خارجه😂

(📽️: IG/jaircosta19) pic.twitter.com/uIQMwFENSy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

كما يتواجد اسم المدافع الفرنسي مامادو ساخو، لاعب كريستال بالاس الحالي وليفربول وباريس سان جيرمان الأسبق.

وكذلك يفكر النادي في ضم البرازيلي المخضرم، نالدو من صفوف شالكة الألماني، والذي جدد تعاقده مع الرويال بلوز منذ أكتوبر الماضي حتى 2020.

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موناكو يواصل العمل على تدعيم صفوفه، خاصة مع ظهور بعض التقارير التي تربط رحيل قائده ومهاجمه رادميل فالكاو لصفوف جلطة سراي التركي في الشتاء الجاري.