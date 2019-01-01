رسميًا | أياكس يدعم صفوفه بضم مدافع بوكا جونيورز

أياكس يبدأ استعدادته لمواجهة ريال مدريد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دعّم أياكس أمستردام الهولندي، صفوفه بضم المدافع الأرجنتيني، ليساندرو ماجالان، من صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأصبح الأرجنتيني أولى صفقات أياكس الساعي للعودة لمنصات التتويج في الدوري الهولندي بعد غياب 3 مواسم، بالإضافة لاستكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وسينضم اللاعب بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف، وتقدر قيمة الصفقة حسب بعض التقارير الصحفية بـ8 مليون يورو.

وكان اللاعب قريبًا من الانتقال في الصيف الماضي، لكن فشلت المفاوضات ليواصل مسيرته مع بوكا جونيورز ويحقق وصافة كوبا ليبرتادوريس 2018.

اللاعب البالغ 25 عامًا، يمتلك جواز سفر إيطالي، وسيصل إلى مقر تدربيات أياكس الأسبوع المقبل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أياكس قد ضم الشتاء الماضي، الظهير الأيسر الأرجنتيني تاليفجيكو، بعدما ساهم في حصول أندبندينتي على لقب كوبا سود أمريكانا 2017، ليواصل التجربة الأرجنتينية.

الآن قائمة #جول25 اكتملت 🙌

على مدار الأيام الماضية قمنا بتسمية أفضل 25 لاعبًا عربيًا للعام الماضي

بكل تأكيد هناك أسماء مميزة غابت عن القائمة



💢هذه مساحة للنقاش قبل الإعلان عن الفائز وأفضل 5 لاعبين



من اللاعب الذي قدّم موسمًا رائعًا ولم يحالفه الحظ بالتواجد في القائمة 👀 pic.twitter.com/XaoXj00XVj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وسيلتقي أياكس مع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.