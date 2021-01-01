مولودية الجزائر والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 0 × 0 مولودية الجزائر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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5' ركلة حرة مباشرة للمولودية من مكان خطير من مشارف منطقة جزاء الزمالك، نفذها حراق أرضية ولكن جنش يتصدى لها ويبعدها عن مرماه.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل مولودية الجزائر:

التشكيل| 4-3-3

فريد شعال

عبد الرحمن حشود – محمد مرواني – معاد حداد – بلقاسم براهيمي

ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – توفيق عدادي

ال بن ساحة – عبد النور بلخير- عبد الحق عبد الحفيظ

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد فتوح – محمود حمد الونش – محمود علاء – حازم إمام.

طارق حامد - فرجاني ساسي

شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

مروان حمدي

إليكم تشكيل فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق مولودية الجزائر. 🏹🇦🇹

#الزمالك_أولا_واخيرا pic.twitter.com/YhraiAZLDU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 3, 2021

اعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقامة على استاد 5 جوليه.