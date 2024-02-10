مولر يدافع عن توخيل بعد الخسارة من ليفركوزن: تحدثوا عن اللاعبين!

مولر يرفض تحميل توخيل الخسارة...

رفض توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، تحميل مدربه توماس توخيل، مسؤولية الخسارة الكبيرة من باير ليفركوزن، في الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ، قد سقط في فخ الخسارة بثلاثة أهداف دون رد، في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الألماني، ليبتعد الفريق البافاري عن صدارة البوندسليجا.

وقال مولر في تصريحات، لشبكة "سكاي" عقبت اللقاء: "نحن نفتقر إلى الشجاعة، يجب أن أقتبس مقولة أوليفر كان بأننا أعقنا أنفسنا عن طريق أفكارنا".

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وأضاف اللاعب الألماني: "لم يكن لدينا حرية في الملعب، وهذا ما كان ينقصنا في المباراة، لذا في بعض الأحيان يجب أن نتحدث عن اللاعبين، الأمر لا يقتصر على المدرب وحده".

وبعد نتيجة مباراة اليوم، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 50 في المركز الثاني، من ترتيب الدوري الألماني، وبفارق خمس نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يستعد لمواجهة لاتسيو الإيطالي، خارج القواعد مساء الأربعاء القادم في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.