موقف ياسين بونو وكوليبالي من ديربي الهلال والنصر .. وتطورات أزمة "المملكة أرينا"

تطورات مهمة داخل نادي الهلال..

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جدل كبير أحيط بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

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الهلال نجح في استئجار ملعب "بوليفارد هول"، من الهيئة العامة للترفيه، بعد موافقة معالي المستشار تركي آل الشيخ، ومقابل 45 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد؛ قبل إطلاق اسم "المملكة أرينا" عليه.

لكن.. في الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء قوية، عن عدم إمكانية خوض الفريق الأورق، أي مباراة رسمية على الملعب - حاليًا -؛ بسبب عدم توفيره المعايير الدولية.

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وفي ظل هذا الجدل.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن الزعيم الهلالي، سيلعب أولى مبارياته على ملعب "المملكة أرينا" أمام الرائد، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم 18 فبراير 2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي الهلال، ينتظر "اعتماد" رابطة دوري المحترفين السعودي؛ لنقل المباراة إلى الملعب الجديد، بشكل رسمي.

وعلى جانب آخر.. أعلنت الصحيفة، انضمام الحارس المغربي ياسين بونو، وقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، إلى التدريبات الجماعية لنادي الهلال، يوم الثلاثاء؛ بعد انتهاء الراحة الممنوحة لهما؛ عقب مشاركتيهما في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت أن الثنائي سيكون جاهزًا، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس القادم، ضد الغريم النصر، في المباراة الأخيرة ببطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

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