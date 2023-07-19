موقف صارم .. ليفربول يحدد موقفه من عرض الهلال المغري لضم لويس دياز

اهتمام الأندية السعودية بضم نجوم ليفربول الإنجليزي وصل إلى الكولومبي لويس دياز.

دخل نادي الهلال السعودي مفاوضات جادة مع ليفربول الإنجليزي في سبيل الحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز، جناح "الريدز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الهلال قدم عرضًا إلى ليفربول بقيمة 50 مليون يورو من أجل ضم دياز.

رومانو كشف أيضًا عن موقف ليفربول من العرض، حيث أكد أن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لا ينوي التفريط في دياز تحت أي ظرف من الظروف، لأنه لاعب أساسي في خطط "الريدز".

ويعد هذا العرض الأخير في سلسلة من العروض التي قدمتها الأندية السعودية في محاولة لجذب لاعبي ليفربول، حيث تلقى فابينيو عرضًا من نادي الاتحاد، فيما يتفاوض نادي الاتفاق مع "الريدز" للحصول على خدمات القائد جوردان هندرسون.

يذكر أن دياز تعرض لإصابة خطيرة خلال الموسم الماضي أبعدته لمدة 6 أشهر عن فريق يورجن كلوب، لكنه عاد في الوقت المناسب للدخول في تحضيرات ليفربول لموسم 2023-2024.