موقف خماسي الاتحاد "المصاب" أمام الهلال .. والكلمة الأخيرة في مصير كريم بنزيما!

مصير نجوم الاتحاد "المصابين" قبل كلاسيكو الهلال..

قبل 24 ساعة من كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال؛ تم حسم "موقف" النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رسميًا.

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، صرح في المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو، بأن مشاركة بنزيما أمام الهلال، صعبة للغاية؛ بسبب الإصابة.

وتأكد فعليًا عدم مشاركة المهاجم الفرنسي في الكلاسيكو؛ بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة للفريق الاتحادي، مساء اليوم الإثنين؛ وفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد.

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وعلى جانب آخر.. زفّ سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بشرى سارة إلى الجماهير الاتحادية، بشأن عدد من نجوم الفريق الأول، الذين عانوا من الإصابات، في الفترة الأخيرة.

الإعلامي الرياضي أعلن مشاركة البرازيلي رومارينيو، بالإضافة إلى الرباعي السعودي "عبدالله المعيوف، سعد الموسى، حسن كادش، زكريا هوساوي"، في التدريبات الجماعية للاتحاد، مساء اليوم الإثنين؛ لتتأكد جاهزيتهم لمواجهة الهلال.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيستضيف الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الزعيم (2-0).