موقف إنساني .. مورينيو يتعاطف مع ضحايا سوريا وفلسطين!

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن رأيه في الأزمة الأوكرانية الروسية.

مورينيو حل ضيفًا في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، وتحدث عن العديد من القضايا المتعلقة بمسيرته التدريبية، والأندية التي سبق له الإشراف عليها.

وقال مورينيو: "لا يوجد شيء أكثر يمكنني أن أقوله، الأمر يتعلق بما أشعر به أكثر مما أفعله، وأتمنى أن يحدث تأثيرًا".

وأضاف: "مشاعري العميقة ربما مثل مشاعر الجميع، الحرب في أوكرانيا هي مثل الحرب في سوريا، والحرب في إفريقيا، والحرب في فلسطين وقطاع غزة".

واختتم مورينيو: "الأمر فقط هو شعور عميق بالرغبة في معرفة سبب ذلك، وكيفية إيقافه، أفكر في الأمر كإنسان فقط".

ويعيش مورينيو أيامًا رائعة في روما حاليًا، بعد أن قاد "الذئاب" إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، وسيواجه فينورد الهولندي في المباراة النهائية.

يذكر أن روسيا بدأت غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ومنذ ذلك الوقت قاد ذلك إلى عقوبات واسعة على الرياضة وكرة القدم الروسية على الصعيدين الأوروبي والدولي.

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