موقف آل سويلم يُهدد صفقة انضمام كمارا للنصر

النصر حسم الصفقة وكان من المفترض الإعلان عنها رسميًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كان من المفترض حسب صحيفة الجزيرة السعودية أن يُعلن النصر عن ضم هارون كمارا لاعب القادسية مساء أمس، لكن موقف رئيسه السابق سعود آل سويلم أوقف كل شيء.

وكان من المتوقع أن يُقدم الرئيس المكلف أوراق ترشيحه لرئاسة النادي لأربع سنوات قادمة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكنه لم يفعل رغم إجماع الجمهور النصراوي عليه وعمل الجميع على إنجاحه بالتزكية، خاصة مع عدم ترشح أي منافس.

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لكن آل سويلم لم يترشح للرئاسة، وأعلن أمس رفضه الأمر لعدم قدرته رئاسة النادي لأربع سنوات قادمة، موضحًا أنه سينسحب من المجال الرياضي مكتفيًا بما حققه مع العالمي من إنجازات أبرزها الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في حسم صفقة كمارا خلال الأيام القليلة الماضية بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، وقد كلفته الصفقة ما يقرب من 20 مليون ريال سعودي.

صحيفة الجزيرة أوضحت أن انسحاب آل سويلم من الصورة أجل حسم الصفقة والإعلان عنها رسميًا لموعد آخر، بل والأسوأ أنه يُهدد بإلغائها تمامًا.