قبل موقعة الشباب .. جيسوس يفاجئ لاعبي الهلال بسياسة جديدة لمباريات رمضان!

ظروف الصيام والإجهاد تفرض نفسها

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فأجا البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال، لاعبي الزعيم بقرار جديد فور عودتهم من فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن المدرب البرتغالي قرر وضع برنامج جديد للاعبيه خلال شهر رمضان الجاري للتسهيل عليهم خصوصًا مع ظروف الصيام والإجهاد.

وأشارت إلى أن جيسوس، أعلن تأجيل تجمع لاعبيه في معسكرات المباريات خلال شهر رمضان، لتكوون في الخامسة مساءً من ليلة المباراة، بدلًا من المبيت في النادي والبقاء بالمعسكر يومًا كاملًا، كما جرت العادة قبل المباريات الرسمية.

وبذلك يصبح إلغاء المعسكرات خلال شهر رمضان، نهجًا داخل الهلال، حيث ظن اللاعبون أن إلغاء معسكر مباراة ضمك الماضية والاكتفاء بالتجمع قبل ساعات من اللقاء والإفطار، مجرد حدث طارئ، لكن المدرب البرتغالي يتمسك باستمرار هذه السياسة داخل النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار جيسوس جاء للتخفيف على اللاعبين ومنحهم أكبر قدر من الراحة في ظل التزام أغلب الفريق بفريضة الصيام، وكذلك لتوفير فرصة لكل منهم بالبقاء لأطول فترة ممكنة مع أسرهم في الشهر الكريم.

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ووفقًا للخطة الموضوعة، سيتناول لاعبو الهلال، مساء اليوم وجبة الإفطار في مقر المعسكر، قبل المغادرة إلى ملعب المباراة، ورغم ذلك فضَّل بعض لاعبي الفريق المبيت في المعسكر، انتظارًا لتجمع الفريق للمواجهة المرتقبة.

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