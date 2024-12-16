موعد نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 بين ريال مدريد وباتشوكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والذي يجمع بين ريال مدريد وباتشوكا وكل ما تريد معرفته عن المباراة...

تتجه الأنظار إلى استاد لوسيل، في العاصمة القطرية الدوحة، لاستقبال نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، والذي سيجمع بين ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي.

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، يشارك في البطولة من المباراة النهائية مباشرة وفقًا لقواعد الفيفا، وستطمح كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، إلى مواصلة حصد الألقاب وإضافة لقب قاري جديد إلى خزائن الفريق.

على الجانب الآخر باتشوكا، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما عبر عقبة بوتافوجو البرازيلي في ديربي أمريكا بثلاثية نظيفة، ثم تغلب على الأهلي في نصف النهائي -كأس التحدي -بركلات الترجيح.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا، في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة.

ما موعد مباراة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي؟

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا، في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، هو الأربعاء 18 ديسمبر 2024، على استاد لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي؟

تمتلك قنوات beIN Sports حقوق بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال وسوف يتم نقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا عبر إحدى قنواتها. .

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 كأس التحدي

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - باتشوكا الأربعاء 18 ديسمبر 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD لوسيل الكأس

ما سجل الفائزين بكأس العالم للأندية عبر التاريخ؟

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2000 في البرازيل وحققها نادي كورينثيانز بعد الفوز على فاسكو دي جاما في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

بينما يعتبر ريال مدريد، هو أكثر الفرق حصدًا للقب بعد حصوله على الكأس في خمس مرات، ويأتي خلفه برشلونة في المركز الثاني برصيد ثلاثة ألقاب.

الفريق سنوات الفوز ريال مدريد 5 (2014, 2016, 2017, 2018,2022) برشلونة 3 (2009, 2011, 2015) كورينثيانز 2 (2000, 2012) بايرن ميونخ 2 (2013, 2020) ساو باولو 1 (2005) إنتر ناسيونالي 1 (2006) ميلان 1 (2007) مانشستر يونايتد 1 (2008) إنتر 1 (2010) ليفربول 1 (2019) تشيلسي 1 (2021) مانشستر سيتي 1 (2023)

ما الجوائز المالية لكأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يحصل بطل كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 على 5 مليون دولار، بينما تنتعش خزائن الوصيف بـ 4 ملايين.

ويحصل الخاسر في نصف النهائي على 2 مليون دولار، بينما الخاسر من ربع النهائي مليون دولار، والفريق الذي يودع البطولة من الدور التمهيدي سيحصل على 500 ألف دولار.