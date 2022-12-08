موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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World Cup 2022 opening ceremony World Cup trophyGetty
كأس العالمفرنساإنجلتراالمغربالبرتغالكرواتياالبرازيلهولنداالأرجنتين

تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد لوسيل، النهائي المرتقب للنسخة المميزة من كأس العالم قطر 2022.

شهدت البطولة الحالية، العديد من المفاجآت والمباريات القوية، بالإضافة إلى تنظيم مميز ومبهر من قطر، التي استضافت واحدة من أقوى نسخ البطولة عبر تاريخها.

ولم يتحدد حتى الآن طرفي نهائي المباراة المرتقبة، التي يستعد استاد لوسيل لاستقبالها بعد أيام.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022؟

موعد نهائي كأس العالم 2022، هو الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة النهائي على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
نهائي كأس العالم 2022الأحد 18 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية		beIN Sports HD 1 Maxلوسيل

ما هي نتيجة نهائي كأس العالم في النسخ السابقة؟

السنة المضيف البطل نتيجة النهائيالمركز الثاني 
1930أوروجوايأوروجواي4 -2 الأرجنتين
1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
1938فرنساإيطاليا4- 2 المجر
1950البرازيلأوروجواي2 -1 البرازيل
1954سويسراألمانيا الغربية3- 2 المجر
1958السويدالبرازيل5- 2السويد
1962تشيليالبرازيل 3 -1  تشيكوسلوفاكيا
1966إنجلتراإنجلترا  4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
1970المكسيكالبرازيل4- 1 إيطاليا
1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2 -1 هولندا
1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
1982إسبانياإيطاليا 3 -1ألمانيا الغربية
1986المكسيكالأرجنتين3- 2 ألمانيا الغربية
1990إيطالياألمانيا الغربية1 -0 الأرجنتين
1994الولايات المتحدةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
1998فرنسافرنسا3- 0 البرازيل
2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2- 0 ألمانيا
2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي" هولندا
2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي" الأرجنتين
2018روسيافرنسا4-2كرواتيا

ما هو سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ؟

الفريقالألقابالمركز الثاني
البرازيل5

1958، 1962، 1970، 1994، 2002

2
1950، 1998

ألمانيا

4

1954، 1974، 1990، 2014

4
1966، 1982، 1986، 2002

إيطاليا

4

1934، 1938، 1982، 2006		2

1970، 1994

الأرجنتين

2

1978، 1986		3

1930، 1990، 2014

أوروجواي

2

1930، 1950		0

فرنسا

2

1998، 2018		1

2006

إنجلترا

1

1966		0

إسبانيا

1

2010		0