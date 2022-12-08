تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد لوسيل، النهائي المرتقب للنسخة المميزة من كأس العالم قطر 2022.

شهدت البطولة الحالية، العديد من المفاجآت والمباريات القوية، بالإضافة إلى تنظيم مميز ومبهر من قطر، التي استضافت واحدة من أقوى نسخ البطولة عبر تاريخها.

ولم يتحدد حتى الآن طرفي نهائي المباراة المرتقبة، التي يستعد استاد لوسيل لاستقبالها بعد أيام.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022؟

موعد نهائي كأس العالم 2022، هو الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة النهائي على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نهائي كأس العالم 2022 الأحد 18 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 Max لوسيل

ما هي نتيجة نهائي كأس العالم في النسخ السابقة؟

السنة المضيف البطل نتيجة النهائي المركز الثاني 1930 أوروجواي أوروجواي 4 -2 الأرجنتين 1934 إيطاليا إيطاليا 2 -1 بعد لعب الوقت الإضافي تشيكوسلوفاكيا 1938 فرنسا إيطاليا 4- 2 المجر 1950 البرازيل أوروجواي 2 -1 البرازيل 1954 سويسرا ألمانيا الغربية 3- 2 المجر 1958 السويد البرازيل 5- 2 السويد 1962 تشيلي البرازيل 3 -1 تشيكوسلوفاكيا 1966 إنجلترا إنجلترا 4-2 "وقت إضافي" ألمانيا الغربية 1970 المكسيك البرازيل 4- 1 إيطاليا 1974 ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية 2 -1 هولندا 1978 الأرجنتين الأرجنتين 3- 1 "وقت إضافي" هولندا 1982 إسبانيا إيطاليا 3 -1 ألمانيا الغربية 1986 المكسيك الأرجنتين 3- 2 ألمانيا الغربية 1990 إيطاليا ألمانيا الغربية 1 -0 الأرجنتين 1994 الولايات المتحدة البرازيل 0-0 "3-2 ضربات الجزاء" إيطاليا 1998 فرنسا فرنسا 3- 0 البرازيل 2002 كوريا الجنوبية واليابان البرازيل 2- 0 ألمانيا 2006 ألمانيا إيطاليا 1-1 "5- 3" فرنسا 2010 جنوب إفريقيا إسبانيا 1-0 "وقت إضافي" هولندا 2014 البرازيل ألمانيا 1- 0 "وقت إضافي" الأرجنتين 2018 روسيا فرنسا 4-2 كرواتيا

ما هو سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ؟