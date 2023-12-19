موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي فلومينينسي البرازيلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتقدم بيب جوارديولا لنهائي جديد وحلمه على حصد اللقب الذي يجعل مانشستر سيتي بطلًا لخمس ألقاب في عام 2023 ويستعيد ذكرياته مع برشلونة في 2009 و2011.

مانشستر سيتي حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ليصل إلى كأس العالم للأندية وينتصر على أوراوا رد دايموندز بثلاثية نظيفة، ليصل إلى النهائي.

أما منافسه، فهو فلومينينسي الذي فاز بأول لقب له في كوبا ليبرتادوريس وأطاح بالأهلي من نصف النهائي بفوز بثنائية.

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وسيطرت الفرق الأوروبية على اللقب في السنوات الأخيرة، وكانت آخر مرة يفوز فريق من أمريكا الجنوبية بالبطولة في 2012 حينما حقق كورينثيانز اللقب على حساب تشيلسي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي هو الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

تملك شركة الرياضة السعودية SSC حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالبث من خلال تطبيق شاهد



المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فلومينينسي - مانشستر سيتي الجمعة 22 ديسمبر 2023

21:00 السعودية 20:00 مصر SSC 1 HD

SSC 5 HD الجوهرة المشعة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

تأكد غياب إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه عن المباراة النهائية بدافع الإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

إيدرسون

جون ستونز - مانويل أكانجي - ناثان آكي - كايل ووكر

ماتيو كوفاشيتش - رودريجو - برناردو سيلفا

جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين

تشكيل فلومينينسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

أما المدرب فيرناندو دينيز، فقد يعتمد على الأسماء الآتية:

الخطة 4-3-3

فابيو

مارسيلو - فيليبي ميلو- نينو- صامويل إكزافي

أندريه تريندادي - ماتيوس مارتينيلي - باولو هنريكي

كينو - جون كينيدي - جون أرياس