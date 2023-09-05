جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2023، جدول المباريات من الدور الأول حتى النهائي والقنوات الناقلة، وأكثر الفرق فوزًا بالبطولة وأين تقام؟

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري على أراضي عربية وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2023، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

ومع إقامة البطولة في المملكة، فإنها تشهد وجود فريقين عربيين، هما نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي 2022-2023، والأهلي المصري الذي يكرر ظهوره في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بعد التتويج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

يتشارك مع الثنائي العربي كل من مانشستر سيتي ممثلًا لقارة أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي ممثلًا للكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلًا لأوقيانوسيا، وأوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، فيما لم يتحدد بعد بطل كوبا ليبرتادوريس..

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ما هو نظام كأس العالم للأندية 2023؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

ويخوض بطل الدوري المحلي، الاتحاد، المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية 2023، حيث سيواجه أوكلاند سيتي.

المتأهل من الفريقين يلعب في ربع النهائي، حيث تقام البطولة من هذا الدور بصورة طبيعية بمباراة خروج مغلوب حتى الوصول إلى النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

تملك شركة الرياضة السعودية SSC حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية SSC

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستقام خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب الاتحاد - أوكلاند سيتي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - لم يحدد

الدور الثاني

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند الجمعة 15 ديسمبر 2023 - لم يحدد كلوب ليون - أوراوا ريدز الجمعة 15 ديسمبر 2023 - لم يحدد

أين يقام كأس العالم للأندية 2023؟

بعد استضافة كل من قطر والإمارات والمغرب لعدد من النسخ الناجحة مؤخرًا من كأس العالم للأندية، كان اختيار "فيفا" مختلفًا هذه المرة.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأوسط، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة في المملكة العربةي السعودية، والتي تستضيف البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

طفرة كروية كبرى تعيشها السعودية مؤخرًا، وبالتأكيد تسعى المملكة لتأكيد ريادتها بعد وصول الهلال إلى نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على ملعبين، هما مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 5 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.

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