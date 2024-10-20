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بلال محمد

موعد نهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته...

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر المصري 2024، والمقام في دولة الإمارات.

وبعد أقل من شهر على نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي فاز به الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، يستقبل استاد محمد بن زايد، ديربي جديد للكرة المصرية، سيهدف الأهلي فيه لمصالحة جماهيره، ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثاني هذا الموسم.

ونجح الزمالك، في حجز المقعد الأول بالمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما وصل الأهلي للنهائي، بالتغلب على سيراميكا كيلوباترا، بهدفين مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية.

ما موعد نهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك؟

موعد نهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2024 هو الخميس 24 أكتوبر 2024 على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

كيف تشاهد نهائي كأس السوبر المصري2024 بين الأهلي والزمالك؟

هواة البث المباشرة يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر القناة الرسمية الرسمية قناة أبو ظبي على يوتيوب.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - الزمالكالخميس 24 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات		AD Sports HD1محمد بن زايد
إم بي سي مصر 2
أون تايم سبورتس

ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في جميع المسابقات؟

يتفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات، إذ حقق الفوز في 97 مرة مقابل 52 خسارة، وحل التعادل 76 مرة.

البطولةالمبارياتفوز الزمالكفوز الأهليالتعادل
الدوري المصري127284950
كأس مصر3311175
السوبر المصري8260
كأس السلطان حسين6312
دوري القاهرة4292112
دوري أبطال إفريقيا9063
السوبر الإفريقي1100
إجمالي المباريات الرسمية 225529776
المباريات الودية238114
الإجمالي 2496010980

ما سجل الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ؟

يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بعد فوزه بـ 14 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك ومعه أربعة ألقاب.

المركزالفريقعدد مرات الفوز
1الأهلي14 لقبًا
2الزمالك4 ألقاب
=3المقاولون العرب1 لقب
=3حرس الحدود1 لقب
=3طلائع الجيش1 لقب
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