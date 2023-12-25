موعد نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر، التذاكر والقنوات الناقلة والجوائز المالية

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر، موعد المباراة، والقنوات الناقلة وأسعار التذاكر والجوائز المالية...

يستقبل استاد محمد بن زايد، في دولة الإمارات، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وفيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري 2023، في نسخته الاستثنائية الجديدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وبالفعل شارك أربعة فرق هذا الموسم، وهم الأهلي، وبيراميدز، وسيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى فيوتشر.

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وفي نصف النهائي الأول، لعب فيوتشر مع بيراميدز، في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، وحسمها فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، ليحجز مقعده في النهائي.

أما في نصف النهائي الثاني، نجح الأهلي في تحقيق فوزًا في الوقت القاتل على سيراميكا، بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع فيوتشر في النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر...

ما موعد نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر؟

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري 2023، هو الخميس 28 ديسمبر 2023، على استاد محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر؟

تذاع مباريات السوبر المصري 2023 على قنوات أبو ظبي الرياضية وكذلك قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

أين يقام نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر؟

يستضيف ملعب محمد زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباريات السوبر المصري 2023، وسيتزين مساء الخميس القادم لاستضافة النهائي بين الأهلي وفيوتشر.

وتتسع مدرجات استاد محمد زايد، لاستقبال 37 ألف متفرجًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فيوتشر - الأهلي الخميس 28 ديسمبر 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أبو ظبي الرياضية

أون تايم سبورتس استاد محمد بن زايد

ما طرق شراء وأسعار تذاكر نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر؟

قررت اللجنة المنظمة للبطولة، أن يكون موقع abu-dhabi.platinumlist، هو الوسيلة الوحيدة لشراء تذاكر السوبر المصري 2023.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 درهمًا إماراتيًا حسب درجة المقعد.

ما الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري 2023؟

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري 2023، عن الجوائز المالية للبطولة، والتي سيحصل فيها الفائز باللقب على 250 ألف دولار.

كما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وستنتعش خزائن الفريق صاحب المركز الثالث بـ 75 ألف دولار، وسيحصل الفريق صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل |4-3-3

مصطفى شوبير

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية

حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو