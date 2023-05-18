موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 بين فيورنتينا ووست هام والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023، بين فيورنتينا ووست هام، والقنوات الناقلة والجوائز المالية للبطولة...

وصلنا إلى المحطة الأخيرة من أحدث مسابقات الاتحاد الأوروبي، وهي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية، والتي ستجمع بين فيورنتينا الإيطالي ووست هام الإنجليزي في نهائي المسابقة.

وتأهل وست هام لمواجهة ألكمار في نصف النهائي الأول من المسابقة، بينما اجتمع فيورنتينا، أمام بازل، في نصف النهائي الثاني.

وحسم فيورنتينا تأهله إلى النهائي بعد الفوز على بازل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل وست هام إلى النهائي، بعد التغلب على ألكمار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

السؤال الآن، ما هو موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول".

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ما هو موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟

تقام المباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، بين فيورنتينا ووست هام

ومن المنتظر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أين يقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، على ملعب فورتونا آرينا في التشيك.

المباراة الموعد الملعب النتيجة فيورنتينا - وست هام الأربعاء 7 يونيو 2023،

22:00 مصر السعودية فورتونا آرينا -

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟

تذاع منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي beIN Sports

ما هي الجوائز المالية في دوري المؤتمر الأوروبي 2023؟

يحصل الفائز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي 2023 على جائزة مالية قدرها 5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 3 مليون يورو.

الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.