موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما والقنوات الناقلة

وصلنا إلى المحطات الأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2022-23، والذي شهد العديد من الأحداث والمباريات المثيرة.
حجز إشبيلية المقعد الأول في نهائي البطولة، بعد تغلبه على يوفنتوس في مباراة مثيرة، انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف لهدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
على الجانب الآخر، روما يواصل نجاحاته الأوروبية تحت قيادة جوزيه مورينيو، وعبر إلى النهائي بعد تخطيه بوابة باير ليفركوزن بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
السؤال الآن، ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول".
ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟
ما هو موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023؟
موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023، بين إشبيلية وروما، هو الأربعاء 31 مايو 2023.
ومن المنتظر إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
أين يقام نهائي الدوري الأوروبي 2023؟
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم نهائي الدوري الأوروبي 2023، على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.
المباراة
الموعد
الملعب
النتيجة
إشبيلية - روما
الأربعاء 31 مايو 2023،
بوشكاش آرينا
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ما هي القنوات الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي 2023؟
تذاع منافسات بطولة الدوري الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports.
وبالتأكيد سيتم إذاعة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا عبر استوديو خاص على الشبكة القطرية.
وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع "جول GOAL" وينطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.
الحدث
القنوات الناقلة
نهائي الدوري الأوروبي
beIN Sports
ما هي الجوائز المالية في الدوري الأوروبي 2023؟
يحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي 2023 على جائزة مالية قدرها 8.5 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 4.5 مليون يورو.
الفريق المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 2.4 مليون يورو، فيما تحصل الأندية التي لعبت الدور ربع النهائي على 1.5 مليون يورو.
المرحلة
الجائزة المالية
الفائز باللقب
8.5 مليون يورو
الوصيف
4.5 مليون يورو
المربع الذهبي
2.4 مليون يورو
ربع النهائي
1.5 مليون يورو
دور الستة عشر
1.1 ملايين يورو
الفوز في دور المجموعات
570 ألف يورو
التعادل في دور المجموعات
190 ألف يورو
ما هو سجل الفائزين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ؟
يعد إشبيلية الفريق صاحب السطوة والكلمة العليا في الدوري الأوروبي بعدما حقق اللقب 6 مرات على مدار تاريخه.
وتمكن 29 ناديًا من تحقيق لقب الدوري الأوروبي، حيث يأتي في المركز الثاني كل من إنتر ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 3 ألقاب لكل منهم.
الفريق
عدد الألقاب
السنوات
إشبيلية
6
|2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020
إنتر
3
|1991, 1994, 1998
يوفنتوس
3
|1977, 1990, 1993
ليفربول
3
|1973, 1976, 2001
أتلتيكو مدريد
3
|2010, 2012, 2018
بوروسيا مونشنجلادباخ
2
|1975, 1979
توتنهام
2
|1972, 1984
بارما
2
|1995, 1999
فينتورد
2
|1974, 2002
جوتبورج
2
|1982, 1987
ريال مدريد
2
|1985, 1986
بورتو
2
2003, 2011
تشيلسي
2
2013, 2019
آينتراخت فرانكفورت
2
1980, 2022
أندرلخت
1
1983
أياكس
1
1992
مانشستر يونايتد
1
2017
آيندهوفن
1
1978
إيبسش تاون
1
1981
باير ليفركوزن
1
1988
نابولي
1
1989
بايرن ميونخ
1
1996
شالكة
1
1997
جلطة سراي
1
2000
فالنسيا
1
2004
سيسكا موسكو
1
2005
زينت سان بطرسبرج
1
2008
شاختار دونستك
1
2009
فياريال
1
2021
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