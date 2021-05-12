موعد نهائي كأس رئيس الدولة 2021، القنوات الناقلة وهل يقام بحضور الجمهور؟

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس رئيس دولة الإمارات 2020-2021، موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي، القنوات الناقلة، الأبطال السابقون وأكثر

يختتم الموسم الكروي في الإمارات بنسخة جديدة من كأس رئيس الدولة، وذلك بعد موسم من الغياب.

لم تُلعب مباراة النهائي في الموسم الماضي التي كان من المقرر أن تجمع بين العين والظفرة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على إلغائها.

وصل لنهائي كأس رئيس الدولة 2021 شباب الأهلي دبي والنصر، وستكون هذه المباراة النهائية الثانية للفريقين هذا الموسم بعد نهائي دوري الخليج العربي الذي انتهى بفوز الفرسان على العميد بركلات الترجيح.

سيكون هذا النهائي السادس بين الفريقين في جميع البطولات، والثالث في كأس رئيس الدولة، وقد فاز الأهلي في النهائيين السابقين في البطولة عامي 1975 و2015.

شباب الأهلي يهزم النصر بركلات الجزاء الترجيحية ويُتوج بطلًا لكأس الخليج العربي

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن نهائي كأس رئيس الدولة 2021.

ما هو موعد نهائي كأس رئيس الدولة 2021؟

موعد نهائي كأس رئيس الدولة هو يوم الأحد 16 مايو 2021، وهو ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

اتحاد الكرة يُحدد توقيت نهائي كأس رئيس الدولة 🏆 #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/AdVJu3r5Mq — UAEFA (@uaefa_ae) May 8, 2021

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة شباب الأهلي دبي ضد النصر في تمام الساعة 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس رئيس الدولة 2021؟

تعتبر قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل الحصري لكأس رئيس دولة الإمارات، ومن المقرر أن تقوم ببث المباراة النهائية التي ستجمع بين شباب الأهلي دبي والنصر.

ما هو الملعب المستضيف لنهائي كأس رئيس الدولة 2021؟

استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على اختيار ملعب هزاع بن زايد من أجل استضافة نهائي كأس رئيس دولة الإمارات 2020، والذي سيجمع بين فريقي النصر وشباب الأهلي دبي.

ملعب هزاع بن زايد هو المخصص لمباريات فريق العين، وهو من أكثر المشاريع الرياضية تطوراً في الشرق الأوسط، اُفتتح في عام 2014 ونافس على لقب أفضل استاد في العالم لنفس العام، كان قد تم الانتهاء من إنشائه في وقت قياسي بلغ 17 شهراً، وتم تزويده بتجهيزات متطورة للغاية تواكب أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية والثقافية على مستوى عالمي.

يسع ملعب هزاع بن زايد لحوالي 25 ألف مقعد وكان إنشائه قد كلف ما يقرب من 125 مليون دولار ويعتبر تحت إدارة فريق العين، وشهد حضوراً قياسياً في نهائي دوري أبطال آسيا أمام جيونبوك الكوري حيث نفذت التذاكر قبل انطلاق المباراة بأسبوع كامل، يمكن توسعته ليكون قادراً على استيعاب ما يقرب من 60 ألف من الجمهور.

يستوحى تصميم ملعب المباراة من أشجار النخيل ليربط الحاضر والمستقبل بتاريخ وتراث دولة الإمارات، وبشكل يتيح توفير الظل للمشاهدين طوال العام عن طريق الشكل الإنشائي المتقدم والسقف مما يسمح بالمشاهدة الجيدة للمباريات حتى لو كانت تُلعب في فصل الصيف.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب شباب الأهلي دبي - النصر الأحد 16 مايو 2021،

19:35 الإمارات، 18:35 السعودية AD Sports HD 1 ستاد هزاع بن زايد

هل يُلعب نهائي كأس رئيس الدولة 2021 بحضور الجمهور؟

ستشهد مباراة شباب الأهلي دبي ضد النصر في نهائي كأس رئيس الدولة بداية حضور الجمهور، وذلك وفقًا للاشتراطات الاحترازية.

وكما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فإن هذه المبارة ستكون تجربة لعودة الجماهير للملاعب الإماراتية في جميع المسابقات.

وجاء في بيان الهيئة: "تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021، يوم الأحد 16 مايو 2021، بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30 بالمئة، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية".

وأضاف البيان: "وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة".

كيف وصل شباب الأهلي لنهائي كأس رئيس الدولة 2021؟

كانت بداية مشوار شباب الأهلي دبي بالفوز على حتا في دور 16، ومن ثم فاز على الإمارات في ربع النهائي، ووصل النهائي بعد الفوز على بني ياس بهدفٍ نظيف.

طريق شباب الأهلي دبي لنهائي كأس رئيس الدولة:

الدور المواجهة النتيجة الـ16 شباب الأهلي دبي - حتا 0-3 ربع النهائي شباب الأهلي دبي - الإمارات 0-2 نصف النهائي شباب الأهلي دبي - بني ياس 0-1

كيف وصل النصر لنهائي كأس رئيس الدولة 2021؟

فاز النصر على الوحدة بركلات الترجيح في دور 16، ثم أقصى عجمان من ربع النهائي، وانتصر على الشارقة في نصف النهائي.

طريق النصر لنهائي كأس رئيس دولة الإمارات:

الدور المواجهة النتيجة الـ16 الوحدة - النصر 0-0

(4-2) بركلات الترجيح ربع النهائي النصر - عجمان 0-2 نصف النهائي الشارقة - النصر 3-0

من هم الأبطال السابقون لكأس رئيس دولة الإمارات؟

يملك فريق شباب الأهلي دبي العدد القياسي لعدد مرات التتويج بمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات برصيد 9 ألقاب، ويأتي من خلفه فريق الشارقة والذي حقق البطولة 8 مرات، أما النصر فقد سبق له الفوز بالبطولة في 4 مناسباتٍ سابقة.

الأبطال التاريخيون لكأس رئيس دولة الإمارات: