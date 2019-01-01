موعد نهائي كأس العالم للأندية 2019، القنوات الناقلة والجوائز

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول وفلامنجو، ما هو موعده، وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر

أبانوب صفوت

استضافت الدوحة كأس العالم للأندية في الشهر الحالي في الفترة ما بين يوم 11 إلى 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق من 14 إلى 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وشهدت المسابقة مشاركة سبع أندية في وجود ثلاثي عربي وهم السد القطري ممثلاًعن صاحب الأرض والجمهور، الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي الذي فاز بدوري أبطال أفريقيا .

تمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز ب دوري أبطال أوروبا أخيراً بعد غياب دام 14 عاماً، وبعد أن أخفق في نهائي 2018 الذي خسره أمام ريال مدريد في ليلة تألق بيل وارتكاب كاريوس لهفوات لن تُنسى، قبل أن يعوض ذلك في واندا ميتروبوليتانو بعد التغلب على توتنهام هوتسبيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من ركلة جزاء والبديل السوبر ديفوك أوريجي.

خسر الريدز نهائي 2005 في مشاركته الوحيدة ب كأس العالم للأندية أمام ساوباولو البرازيلي، وبعد وصوله لنهائي مونديال الأندية 2019 سيواجه شبح فريق برازيلي آخر وهو فلامينجو والذي تمكن بقيادة خورخي خيسوس من إنهاء سيطرة ريفر بليت على بطولة كوبا لبيرتادوريس في السنوات الأخيرة، بعد أن فك النحس الذي لازمه أوروبياً ليفوز بلقب قاري أخيراً.

في هذا التقرير سنتعرف على تفاصيل المباراة النهائية ل كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف وما هو أكثر من ذلك.

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موعد نهائي كأس العالم للأندية

ستقام مباراة النهائي في بطولة كأس العالم للاندية 2019 يوم السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

ستُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة.

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موعد نهائي كأس العالم للأندية:

المباراة الملعب الموعد ليفربول - مونتيري استاد خليفة الدولي السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية وقطر، 19:30 مصر

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2019؟ وكيفية متابعته؟

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للاندية في الشرق الأوسط، ولكن مع مشاركة فريق السد في المسابقة بسبب استضافة الدوحة لها، من المتوقع أن تُنقل بعض المباريات على القنوات المفتوحة وبالأخص التي سيكون إحدى طرفيها فريق عربي مثل الترجي أو الهلال.

المباراة القنوات الناقلة ليفربول - مونتيري beIN SPORTS HD 1

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس العالم للأندية مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة التغطية المباشرة عبر جول ليفربول - مونتيري سيتم وضع الرابط هنا