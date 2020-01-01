ديمو فيفا 21: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة وفرق النسخة التجريبية

كل ما تريد معرفته عن النسخة التجريبية من فيفا 21، موعد الإصدار، السعر، الفرق المتاحة في FIFA 21 demo، وهل سيتواجد بها وضع الفولتا أم لا؟

من المنتظر صدور فيفا 21 في الصيف، حيث يعمل الفريق التقني للشركة المنتجة إلكترونيك آرتس على التفاصيل الدقيقة التي يتمنى محبو اللعبة تواجدها في النسخة الجديدة.

بالطيع أثر فيروس كورونا على جميع الأنشطة الرياضية لا سيما كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لكن كيف سيكون تأثيره على FIFA 21؟ علينا الانتظار حتى إصدار اللعبة لمعرفة الإجابة.

وبينما نحن ننتظر اللعبة الجديدة من فيفا، يقدم جول بعض المعلومات عن النسخة التجريبية من فيفا 21، موعد صدورها وكم سيبلغ سعرها؟ وما هي الأجهزة المشغلة لها والفرق التي ستكون متاحةً بها؟ وأكثر.

المزيد من الفرق

فيفا 21: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

المحتوى

ما هو موعد نزول ديمو فيفا 21؟

تم إصدار النسخة التجريبية من فيفا ٢٠ بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ قبل أسبوعين من الإصدار الكامل من اللعبة، ويتوقع أن يتم إصدار النسخة الكاملة من فيفا 21 بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠

لذلك من المفترض أن يتم عرض النسخة التجريبية من FIFA 21 قبل أسبوعين من الإصدار أى في ١١ سبتمبر ٢٠٢٠.

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هل يتأخر موعد نزول فيفا 21 ديمو؟

الظروف الحالية قد تسبب تأخير في موعد إصدار فيفا ٢١ لذلك نحن بانتظار الأخبار الجديدة دائمًا والتطورات.

فيروس كورونا قد أثر بالفعل على إصدارات جديدة من ألعاب أخرى وتسبب أيضًا فى تخفيض الكمية الأولية من بلاي ستيشن 5 المفترض أن يصدر هذا العام.

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كيف تحصل على نسختك من ديمو فيفا 21؟ وما هو سعرها؟

النسخة التجريبية من فيفا ٢١ ستكون متاحة للتحميل مجانًا على أجهزة بلاي ستيشن 4 واكس بوكس ون والكمبيوتر الشخصي.

كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى المتجر الخاص بجهازك و البحث عن FIFA 21 ثم تقوم بتثبيت النسخة التجريبية على جهازك.

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ما هي الفرق المتاحة في ديمو فيفا 21؟

في النسخة التجريبية لفيفا ٢٠ كانت الفرق المتاحة في دوري أبطال أوروبا هى:

بوروسيا دورتموند

تشيلسي

ليفربول

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

توتنهام

مع إضافة الشركة المطورة للعبة فيفا تراخيص بطولة كوبا ليبرتادوريس فى نسخة فيفا ٢٠ ربما يظهر فرق أكثر من أمريكا الجنوبية.

لم نتمكن من إلقاء نظرة على إمتيازات دورى كرة القدم الأمريكي الجديدة فأندية مثل إنتر ميامى وناشفيل ربما ستظهر فى FIFA 21 Demo.

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ما هي المميزات الجديدة لفيفا 21؟

بينما ننتظر المميزات الجديدة لفيفا 20، سيطلعك جول على بعض المميزات التي قد تتواجد.

تحسينات في الكارير مود

تواجدت بعض المشاكل التقنية في الوضع الوظيفي Career Mode للعبة فيفا 20، ومنوا محبو هذا النمط من اللعبة النفس في تطوره وإصلاح مشاكله.

هناك بعض الأشياء التي يرغب محب الكارير مود في تواجدها في فيفا 21، مثل رغبتهم في واقعية أكبر في عملية انتقالات اللاعبين وتكامل أكبر للاعبين الشباب وإمكانية تعديل الملاعب.

تم اقتراح أيضًا زيادات على FIFA 21 تمس بشكل مباشر الوضع الوظيفي، مثل صافرات وصيحات استهجان ضد لاعب ما في حالة انتقاله لفريق منافس، ومجموعة أكبر من ردود الفعل الإدارية.

أساطير جدد

كل إصدار جديد من لعبة فيفا يتضمن أساطير جدد لكرة القدم، ومن المتوقع أن يستمر الأمر في فيفا 21.

بعض الأساطير الذين ظهروا في فيفا 20 هم ديفيد بيكهام وفرانز بيكنباور وأليفر كان بالإضافة إلى فرانشيسكو توتي.

فولتا "Volta"

كان الظهور الأول لفولتا في فيفا 20، وقد نال شعبية كبيرة بسبب تذكير عشاق لعبة فيفا ستريت بها وحنينهم للماضي.

في FIFA 20 كان لنمط Volta وضع قصة منفردًا، وكان له قائمة من الأغاني الخاصة به، لكن يتمنى العشاق إلى هامش أكبر من التطور في فيفا 21 ، وتوفير ملاعب أكثر ومهارات أكثر تعقيدًا.

تقنية حكم الفيديو "VAR"

تعتبر تقنية VAR أكبر التغييرات في كرة القدم الحديثة، وذلك لسماحها بمراجعة الكثير من القرارات وتقليل الجدل على الحكام الذي كان في الماضي.

بالرغم من أن الظهور الأول لحكم الفيديو كان في 2017، لم يتم إدراجه في الفيفا حتى الآن، وذلك لحقيقة أن الحكم في اللعبة هو الحاسوب الذي لا يمتلك نفس هامش الخطأ عند البشر.

لكن هذه التقنية أصبحت جزء لا يتجزأ من اللعبة، وبالتأكيد ستعمل إلكترونيك آرتس على تواجدها في فيفا 21.

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ما الجديد في طريقة لعب فيفا 21؟

بالنسبة لمعظم الناس ، ستقدم النسخة التجريبية من فيفا 21 أول فرصة للحصول على نكهة من طريقة لعب فيفا ٢٠.

أهم تحديثات FIFA 20 في المراوغة و الدفاع بالإضافة إلى لعب تكتيكي أكثر ذكاءً.

دعونا نأمل المزيد من الواقعية في FIFA 21 واقترابها أكثر من طرق اللعب الحقيقي.

ما هو موعد الطلب المبكر لفيفا 21؟

يجب أن يتمكن اللاعبون من طلب FIFA 21 مبكرًا قبل إصدارها بأشهر، ومن المتوقع أن يتاح ذلك مع بداية الحملة الترويجية لفيفا 21 في الصيف.

عادةً ما يكون هناك مميزات لطلب اللعبة مبكرًا، مثل الحصول عليها بسعرٍ أقل ولعبها مبكرًا وامتيازات في آلتيميت.

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ما هو سعر فيفا 21؟

لم يتم الإعلان عن سعر فيفا 21 بعد، لكن من المتوقع أن يبتعد سعرها كثيرًا عن سعر النسخ السابقة من اللعبة.

في السنوات السابقة، أصدرت إلكترونيك آرتس أكثر من إصدار لنفس اللعبة في نفس العام، كما كان الحال في العام الماضي بتواجد 3 إصدارات، العادي والأبطال وآلتيميت، وبالطبع يختلف سعر كل منهم عن الآخر.

بلغ سعر الإصدار العادي من فيفا 20 في المملكة العربية السعودية 269 ريالًا، أما سعر إصدار الأبطال وآلتيميت فقد بلغ 349 ريالًا، أما في مصر فقد تخطى سعر اللعبة في إصداراتها الثلاثة الألف جنيه.

بالنسبة لسعر FIFA 20 بالدولار فقد كان سعر النسخة العادية 60 دولارًا، أما نسخة الأبطال فكان سعرها 79.99 دولارًا، فيما كان سعر نسخة آلتيميت هو 99.99 دولارًا.

بالنسبة لإصدار Ultimate سيتواجد به حزم ذهبية وملابس خاصة من فيفا ألتيميت تيم، أما الفارق الجوهري فهو أساطير كرة القدم.

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