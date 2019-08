أحمد السيوفي

شهد هذا الصيف تنظيم كأس الأبطال الدولية أو الكأس الدولية للأندية الأبطال للمرة السابعة في تاريخ البطولة، والتي رُغم كونها بطولة ودية لكن قوة البطولة بعدد الأندية القوية المشاركة فيها كونها تجمع الأندية العالمية في مواجهات قوية بينهم من أجل لقب ودي ذو قيمة مالية عالية.

ودائماً ما تعتبرها الفرق الكبيرة مباريات تحضيرية للموسم الجديد، فيتم الاستعانة أحياناً باللاعبين صغار السن والصفقات الجديدة وغالباً يُتبع نظام المبادلة في التغييرات بين صفوف اللاعبين للوقوف على مستواهم، ودائماً ما يتم تجربة بعض التكتيكات والأساليب الجديدة، ويلمع نجوماً كُثر بالبطولة فور أن تأتيهم الفرصة للمشاركة في بطولة قوية وعالمية بقمصان فريقهم.

وسنستعرض معكم في هذا التقرير تاريخ بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال وكافة تفاصيل النسخة القادمة من البطولة، نسخة 2019 التي ستنطلق 17 يوليو 2019، من مواعيد المباريات، الفرق المشاركة، البلاد المستضيفة للبطولة والملاعب وكل ما يخص البطولة.

وفيما يلي تقدم النسخة العربية من جول Goal كل ما تريد معرفته عن كأس الأبطال الدولية الودية لعام 2019.

كانت بداية بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال في نسختها الأولى عام 2013 عن طريق رجل أعمال أمريكي يُعد الرئيس التنفيذي حين ذاك لنادي ميامي لكرة القدم، وكان هدف البطولة هو تجميع أقوى فرق كرة القدم بأوروبا للقيام بمعسكرات في أمريكا بغرض تنمية كرة القدم بالولايات المتحدة.

بدأت بطولة الكأس الدولية الودية بمشاركة 8 أندية فقط من بينها أنديه من الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل فقط نجحت البطولة بشكل نسبي حيث استطاعت في النسخة التالية أن تُزيد عدد الفرق العريقة والتاريخيه في كرة القدم مع تغيير جذري بدخول شركات رعاية كبيرة وصلت إلى 12 شركة كبيرة في عام 2015، حيث سُجل رقم قياسي كبير في حضور 109318 متفرج بملعب ميشيغان في مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد حينها.

واتسعت الكأس الدولية للأبطال ليتم لعب مبارياتها بجميع أنحاء العالم، وبمشاركة الفرق الكبيرة ووجود شركات الرعاية الكبرى أصبح هناك ربح مادي كبير تسعى اليه الأندية بالإضافة لكونه حدث مهم وتحضيري لجميع الفرق التي تسعى لبدأ موسم كروي جديد بقوة.

