مواعيد مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 2019-20
أحمد جمال
انطلق الدور الأول من مسابقة كأس كاراباو 2019-20 في شهر أغسطس الماضي مع مشاركة أندية الدرجة الأولى، الثانية والثالثة في البطولة التي يدخل فيها مانشستر سيتي كحاملاً للقب بعدما تغلب على تشيلسي في العام الماضي بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، ليُتوج بالبطولة للسنة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخهم.
أجريت قرعة ربع نهائي البطولة لتسفر عن مواجهات قوية لوجود 6 أندية من البريميرليج استطاعت أن تتخطى ثمن النهائي لتستمر في الزحف خلف الكأس.
من المنتظر أن تقام المباراة النهائية من كأس كاراباو يوم 1 مارس من عام 2020، ومع اقتراب مواجهات ربع نهائي البطولة، يستعرض معكم جول نظام البطولة، مواعيد المباريات ونتائج ثمن مباريات ثمن النهائي.
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نظام كأس كاراباو 2019-20
تشارك جميع الأندية الإنجليزية والتي تبلغ عددها 92 في مسابقة كأس كاراباو مع توزيع المشاركة عبر الأقسام، وسُتلعب على مدار سبعة جولات مختلفة يتكون كل منها من مباراة من واحدة فقط، عدا دور نصف النهائي الذي يتكون من مباراتي ذهاب وعودة.
في الدور الأول تنقسم القرعة إلى أندية شمالية وأندية جنوبية، مع مشاركة 22 فريقاً من أندية دوري الدرجة الثانية، الثالثة والرابعة، ولم تدخل أندية ليفربول ، توتنهام ، تشيلسي ، مانشستر سيتي ، وولفرهامبتون سوى في الدور الثالث بسبب مشاركتهم في البطولات الأوروبية.
|التاريخ
|الدور
|الأندية المشاركة في هذا الدور
|الأندية المتأهلة لهذا الدور
|عدد المباريات
|أغسطس 2019
|الدور الأول (70 فريق)
|24 فريقاً من دوري الدرجة الرابعة
24 فريقاً من دوري الدرجة الثالثة
22 فريقاً من دوري الدرجة الثانية
|لا يوجد
|35
|أغسطس 2019
|الدور الثاني (50 فريق)
|فريقان من دوري الدرجة الثانية
13 فريقاً من الدوري الإنجليزي الممتاز "بدون مشاركات أوروبية"
|35 فائز من الدور الأول
|25
|سبتمبر 2019
|الدور الثالث (32 فريق)
|7 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بعد المشاركات الأوروبية"
|25 فائز من الدور الثاني
|16
|أكتوبر 2019
|الدور الرابع (16 فريق)
|لا يوجد
|16 فائز من الدور الثالث
|8
|ديسمبر 2019
|ربع النهائي (8 أندية)
|لا يوجد
|8 فائزين من الدور الرابع
|4
|يناير 2020
|نصف النهائي (4 أندية)
|لا يوجد
|4 فائزين من الدور الخامس
|2
|1 مارس 2020
|النهائي (فريقان)
|لا يوجد
|فائزان من دور نصف النهائي
|1
مواعد مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 2019-20
من المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو على يومين، حيث يبدأها ليفربول بمواجهة قوية أمام أستون فيلا يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجرياً، قبل أن تُستكمل الثلاث مباريات الآخرى يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر.
|المباراة
|موعد المباراة
|الملعب
|
أستون فيلا - ليفربول
|17 ديسمبر 2019،
20 ربيع الآخر 1441
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|فيلا بارك
|
إيفرتون - ليستر سيتي
|18 ديسمبر 2019،
21 ربيع الآخر 1441
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|جوديسون بارك
|
أكسفورد يونايتد - مانشستر سيتي
|18 ديسمبر 2019،
21 ربيع الآخر 1441
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|استاد قسام
|
مانشستر يونايتد - كولشيستر
|18 ديسمبر 2019،
21 ربيع الآخر 1441
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|أولد ترافورد
نتائج مباريات ثمن نهائي كأس كاراباو 2019-20
بدأت مباريات ثمن نهائي كأس كاراباو يوم 28 أغسطس الماضي، والتي شاهدنا فيها الكثير من المباريات القوية كمواجهة ليفربول ضد أرسنال ، مانشستر يونايتد و تشيلسي .
|المباراة
|النتيجة
|التاريخ
|
إيفرتون - واتفورد
|0- 2
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة ، 21:45 مكة المكرمة
|
مانشستر سيتي - ساوثامبتون
|1- 3
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
كراولي تاون - كولشيستر يونايتد
|3 -1
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
أوكسفورد يونايتد - سندرلاند
|1-1
ركلات الترجيح
2- 4
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
أستون فيلا - وولفرهامبتون
|1- 2
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
بيرتون آلبيون - ليستر سيتي
|1- 3
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
تشيلسي - مانشستر يونايتد
|2 -1
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة
|
ليفربول - أرسنال
|5-5
ركلات الترجيح
4- 5
|28 أكتوبر 2019،
29 صفر 1441
20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة