البطولة العربية 2018-19 | مواعيد مباريات ربع النهائي، القنوات الناقلة والملاعب

تعرف على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، وما هي القنوات الناقلة لدور الـ8 من البطولة العربية؟

أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم السبت 26 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وكما هو معتاد ستتزامن بعض مباريات الإياب مواجهات الذهاب في هذا الدور كما حدث في الأدوار السابقة.

ستكون البداية بديربي شمال إفريقي بين الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي، وكان الصقور الخضر قد أقصوا السلام زاجارتا اللبناني في الدور الأول ثم الإسماعيلي المصري من الدور الثاني بركلات الترجيح، أما النجمة فقد سحق الرمثا في الدور الأول بستة أهدافٍ لهدفين كمجموع نتائج لمباراتي الذهاب والإياب، ثم تخطى منافس مغربي آخر هو الوداد البطل الأسبق لدوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الثانية ستكون إفريقية خالصة أيضاً، حيث ستجمع مولودية الجزائر والمريخ السوداني، والذي أقصى الجيش السوري واتحاد العاصمة الجزائري من طريقه إلى ربع النهائي، أما المولودية فقد تخطى الرفاع البحريني ثم النصر السعودي.

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع ديربي خليجي عربي بين الأهلي السعودي والوصل الإماراتي في هذا الدور، وحتى الآن قدم الأصفر بطولة رائعة ونجح في إقصاء واحداً من الفرق المرشحة هو الأهلي المصري، أما الراقي فقد صعد لهذا الدور بعد تخطي المحرق ووفاق سطيف، أما آخر المواجهات فسيكون كلاسيكو مصري سعودي بين الهلال والاتحاد السكندري الذي ودع الزمالك على يديه.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الذهاب والإياب لربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال 2018-2019..

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نتائج مباريات دور الـ16 من البطولة العربية 2018-19

حصلت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية على بث البطولة العربية 2018-2019، وخصصت لها قناتيها المفتوحتين الأولى والثانية.

مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة العربية 2018-19:

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الرجاء المغربي - النجم الساحلي التونسي السبت 26 يناير 2019 ميلادياً،

20 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت المغرب وتونس، 19:00 بتوقيت السعودية استاد مولاي عبد الله، الرباط أبوظبي الرياضية مولودية الجزائر - المريخ السوداني الخميس 31 يناير 2019 ميلادياً،

25 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت الجزائر، 20:00 بتوقيت السودان استاد 5 جوليه 1962، الجزائر أبوظبي الرياضية الوصل الإماراتي - الأهلي السعودي السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

17:30 بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية استاد زعبيل، دبي أبوظبي الرياضية الهلال السعودي - الاتحاد السكندري السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر استاد جامعة الملك سعود، الرياض أبوظبي الرياضية

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي البطولة العربية 2018-19: