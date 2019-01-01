كأس إيطاليا 2018-19 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن ذهاب نصف النهائي

كل ما تريد معرفته عن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام وأكثر من ذلك قبل بدايته يوم الثلاثاء

أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء القادم 26 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وهذا الدور هو الوحيد في المسابقة الذي يُلعب على مرحلتي ذهاب وإياب.

ستكون البداية في استاد الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، حيث سيستضيف لاتسيو ميلان في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، والذي أنهاه الروسونيري لصالحه وتخطى النسور بركلات الجزاء الترجيحية، لكنه اصطدم في النهائي بيوفنتوس القوي جداً وخسر منه بأربعة أهدافٍ نظيفة.

سيستضيف فيورنتينا الحصان الأسود لكأس إيطاليا هذا الموسم أتالانتا، والذي سحق البيانكونيري في ربع النهائي بثلاثيةٍ نظيفة كان بطلها دوفان زاباتا الذي سجل هدفين، ورغم أن هذا الجانب من نصف النهائي هو الأضعف، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرةً جداً لامتلاك الفريقين العديد من العناصر الرائعة في الدوري الإيطالي، أبرزها سيميوني، كييزا وجوميز.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراتي ذهاب دور 4 في كأس إيطاليا، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأكثر من ذلك..

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موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19 والقنوات الناقلة

كانت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هي صاحبة حقوق البث التليفزيوني حصرياً لكأس إيطاليا في السنوات الأخيرة، لكن هذا الموسم لم يتم الوصول لاتفاق بين القناة الإماراتية والاتحاد الإيطالي وبالتالي لن تذاع المباريات عليها، وحتى الآن لم تُعلن أي قناة عن حصولها على حقوق بث مباريات هذه البطولة في الشرق الأوسط لهذا الموسم، لكن يمكنك متابعة المباريات عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.

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موعد مباراتي ذهاب دور 4 في كأس إيطاليا:

المباراة الموعد الملعب الحكم لاتسيو - ميلان الثلاثاء 26 فبراير 2019 ميلادياً،

21 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الأوليمبيكو "روما" دانييلي أورزاتو فيورنتينا - أتالانتا الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً،

22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية استاد أرتيمو فرانكي دانييلي دوفيري

أبرز الغائبين عن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19