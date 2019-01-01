جدول مواعيد مباريات وترتيب مجموعات كأس نجوم قطر 2019-20

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن كأس نجوم قطر 2019-20

أحمد جمال

تُعد بطولة كأس نجوم قطر من البطولات الهامة في النشاط الكروي القطري، بالطبع تأتي بعد بطولة دوري نجوم قطر وأيضاً بعد بطولة كأس قطر، ولكن الآخيرة تُلعب في مراحلها النهائية بشهر يناير، ولذا تأتي بطولة كأس النجوم لتُزيد من التنافسية في الموسم الرياضي كل عام.

بدأت بالفعل البطولة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 الماضي، الموافق 12 صفر 1441 هجرياً، والتي افتتحت بمباراة الوكرة ضد السد، والتي هُزم فيها الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقيل منذ بداية البطولة.

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ويقدم لكم جول النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من كأس نجوم قطر 2019-20.

ما هو نظام بطولة كأس نجوم قطر 2019-20؟

في البداية يجب أن نُشير بأن بطولة كأس نجوم قطر تختلف كلياً عن بطولة كأس قطر التي تبدأ فعالياتها من الدور نصف النهائي بين الـ4 فرق الأوائل في دوري نجوم قطر، ولكن كأس النجوم والتي بدأت أول نسخة لها عام 2009 هي إحدى البطولات التي نُظمت لتُشارك بها جميع أندية الدوري القطري خلال فترات توقف دوري النجوم.

وتُقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تُقسم الـ12 فريقًا إلى مجموعتين بطريقة القرعة الموجهة، ويتأهل فيها الفرق الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى ربع النهائي، علماً بأنه يسمح بمشاركة لاعبي الشباب في البطولة بهدف إعطاء الفرصة لهم لإكتساب الخبرات، ولذا فهي أيضاً بطولة رائعة من أجل بناء الفرق على المستوى القريب والبعيد.

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وكانت قرعة كأس نجوم قطر 2019-20 قد وضعت كلٌا من السد، الوكرة، الأهلي، الريان، أم صلال والشحانية ضمن المجموعة الأولى، بينما جاء كلٌا من قطر، الدحيل، الغرافة، العربي، الخور والسيلية ضمن المجموعة الثانية.

ويقدم لكم جول النسخة العربية لكم مواعيد جميع مواجهات دور المجموعات من كأس النجوم 2019-20.

ما هي مواعيد مواجهات دور مجموعات كأس نجوم قطر 2019-20؟ الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة السد - الوكرة الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

17:30 قطر، 16:30 مصر 5-1 الأهلي - أم صلال الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

19:40 قطر، 18:40 مصر 0-2 الشحانية - الريان الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

19:40 قطر، 18:40 مصر 3-0 الخور - العربي السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441،

17:30 قطر، 16:30 مصر 1-1 السيلية - قطر السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441،

19:40 قطر، 18:40 مصر 4-0 الدحيل - الغرافة السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441،

19:40 قطر، 18:40 مصر 2-2 الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الوكرة - أم صلال الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - الريان - الأهلي الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - السد - الشحانية الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الغرافة - قطر السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - العربي - السيلية السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الدحيل - الخور السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الخور - الغرافة الجمعة 22 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - السيلية - الدحيل الجمعة 22 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - قطر - العربي الجمعة 22 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الشحانية - الوكرة السبت 23 نوفمبر 2019،

23 ربيع الأول 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - الأهلي - السد السبت 23 نوفمبر 2019،

23 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - أم صلال - الريان السبت 23 نوفمبر 2019،

23 ربيع الأول 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الغرافة - العربي الخميس 28 نوفمبر 2019،

1 ربيع الآخر 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - الخور - السيلية الخميس 28 نوفمبر 2019،

1 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الدحيل - قطر الخميس 28 نوفمبر 2019،

1 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الوكرة - الريان الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - السد - أم صلال الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الشحانية - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الأهلي - الوكرة الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - الريان - السد الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - أم صلال - الشحانية الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - السيلية - الغرافة الخميس 5 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441،

16:00 قطر، 15:00 مصر - العربي - الدحيل الخميس 5 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - قطر - الخور الخميس 5 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441،

18:10 قطر، 17:10 مصر - ترتيب مجموعات كأس نجوم قطر 2019-20

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوكرة 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 الريان 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 الأهلي 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 أم صلال 1 0 0 1 0 2 -2 0 5 الشحانية 1 0 0 1 0 3 -3 0 6 السد 1 0 0 1 1 5 -4 0