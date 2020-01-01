جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2020 في الدوري الإسباني والسوبر السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يستعد عشاق كرة القدم في العالم العربي لبداية أسبوع جديد ساخن بمباريات اليوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 9 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

البداية في الدوري الإسباني الذي ستتواصل مباريات الجولة 19 والأخيرة في الدور الأول له اليوم، وسيفتتح فالنسيا مباريات اليوم بمواجهة إيبار، ثم سنكون على موعد مع ديربي مدريدي مصغر بين خيتافي وريال مدريد ، وذلك قبل أن يستضيف أتلتيكو مدريد ليفانتي، وفي الختام سنكون على موعد مع ديربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة .

مع انتهاء مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي ستبدأ اليوم مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد ، والذي يشارك فيه أندية الدوري الممتاز لاسيما الأقوى منهم، وسيواجه اليوم ليستر سيتي وصيف البريميرليج حتى الآن ويجان، فيما سيستضيف مانشستر سيتي بورت فيل، وأخيرًا سيقابل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

ستشتعل الأجواء في المملكة العربية السعودية اليوم بمباراة السوبر السعودي 2019 بين النصر حامل لقب الدوري السعودي ، والتعاون بطل النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت الرياض.

وفي دوري أبطال العرب ستتواصل مباريات ربع النهائي بديربي شمل أفريقي بين مولودية الجزائر والرجاء المغربي على أرض الأول.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 4 يناير 2020، الموافق 9 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يناير "4-1-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - إيبار 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - ريال مدريد 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - ليفانتي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - برشلونة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

كأس السوبر السعودي 2019 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - التعاون 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - أستون فيلا 17:01 بتوقيت مصر، 18:01 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - بورت فيل 19:31 بتوقيت مصر، 20:31 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 19:31 بتوقيت مصر، 20:31 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2