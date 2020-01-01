جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

تستمر الحياة دون طعم أو لون أو رائحة فكل عشاق كرة القدم في حالة صدمة مما يحدث، الجميع كان ينتظر رحيل أسبوع الفيفا بفارغ الصبر لكن بالوقت الحالي الجميع لا يعرف أين هو طريق النهاية لهذا الفراغ الكبير؟

من المفترض أننا اليوم كنا على موعد مع السبت الكروي حيثُ الإثارة بين الدوريات الأوروبية التي تبدأ بالدوري الإنجليزي ظهراً يليه الدوري الألماني ثم الدوري الإيطالي والأسباني لكن كل ذلك أصبح سراب حالياً.

"تعدنا مباريات اليوم بقوة وإثارة ومتعة".. هذا ما كنا نبدأ به هذا المقال الذي ينقل لك عزيزي المتابع بشكلٍ يومي أهم المباريات في الدوريات العربية كالدوري السعودي والدوري المصري والدوري الإماراتي وغيرهم، كذلك في أوروبا كمباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرهم، لكن هذه الجملة انغمست الآن بالألم والأمل في آنٍ واحد.

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بالطبع لم تعد المباريات المتبقية لبعض الدوريات المجهولة مصدر متعة أو متابعة لعشاق الساحرة المستديرة لكننا أمام واقع نحتاج أن نتكاتف فيه جميعاً لذلك حاول جلب بعض الدوريات التي مازالت تقدم وجبة كروية حتى وإن كانت بلا طعم أو رائحة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 21 مارس "19-3-2020":