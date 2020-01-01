جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي ودوري الخليج، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

سيكون اليوم الخميس 27 فبراير يوماً حافلاً بالمباريات القوية حيث تستمر المنافسة في الدوري الأوروبي ويلتقي إسبانيول وولفرهامبتون ويسعى النادي الإسباني للعودة بعد خسارته بنتيجة 4 مقابل لاشئ في مباراة الذهاب، كما يلتقي الفريق البلجيكي جينت وروما الإيطالي الذي أستطاع الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، كما يخوض نادي أومبياكوس اليوناني مباراة ثقيلة حيث يلتقي بنادي أرسنال الإنجليزي على أرض الأخير بعد أن تمكن الجانرز من الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه، إنتر ميلان يلتقي البلغاري رازجراد على أرض الروسونيري، ويستضيف مانشستريونايتد نادي كلوب بروج البلجيكي على أرضه على ملعب أولد ترافود.

تبدأ اليوم الجولة العشرون من الدوري السعودي بمباراتين الكلاسيكو بين النصر والأهلي، ومباراة الهلال الذي يسعي لتأمين صدارته أمام التعاون في المباراة التي ستقام على أرض الأخير في ستاد مدينة الملك عبدالله.

المزيد من الفرق

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 فبراير "27-2-2020":

الدوري السعودي المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الهلال 17:40 مصر، 18:40 السعودية KSA Sports 1 HD النصر - الأهلي 19:40 مصر، 19:40 السعودية KSA Sports 2 HD

الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ولفرهامبتون 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 إسطنبول بي.بي.- نادي سبورتينح البرتغالي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 7 بازل - أبيول نيقوسيا 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 6 بورتو - ليفركوزن 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 جينت - روما 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 لينتس - أي زي ألكمار 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 3 مالمو - فولفسبورج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 5 أرسنال - أومبياكوس بيرايوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أياكس - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 13 EN إشبيلية - 1907 كلوج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 إنتر ميلان - رازجراد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 بنفيكا - شاختار دونيتسك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 سالزبورج - فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 سلتيك - كوبنهاجن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 مانشستر يونايتد - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1