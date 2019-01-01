جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 في الدوري المصري والدوري السعودي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد أسبوع حافل بالمباريات والأحدث الهامة في أوروبا، تتوقف اليوم عجلة الدوريات الكبرى، لكن هذا لا يعني أن اليوم لن يكون على مستوى مرضي لمتابعي كرة القدم في عالمنا العربي.

ستبدأ اليوم مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي التي ستلعب بدون الهلال لانشاغله بكأس العالم للأندية، وستلعب اليوم 5 مباريات من أصل 7 ستقام ضمن الجولة، وستكون البداية بمواجهة بين الاتحاد والفيحاء في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت السعودية، كما سيواجه النصر العدالة في المباراة التالية مباشرةً، وسيكون الختام بمباراة الأهلي ضد ضمك.

شهد يوم الأربعاء الكلاسيكو الإسباني الأول هذا الموسم، وسيشهد اليوم مباراة في الدوري المصري يمكن أن نطلق عليها اسم كلاسيكو أيضًا، وهو لقاء إرثي اعتاد عليه محبي الكرة المصرية سيجمع بين الإسماعيلي والأهلي في افتتاحية الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ستبدأ اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي ، وستكون الافتتاحية بمباراة بين العين والظفرة، وعقبها سيواجه الشارقة عجمان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 19-12-2019، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

قبل مواجهة ضمك .. الأهلي لا يخسر أمام الفرق الصاعدة للدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر "19-12-2019":

الدوري السعودي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد 15:15 بتوقيت السعودية، 14:15 بتوقيت مصر الرياضية السعودية العدالة - النصر 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الأهلي - ضمك 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الأهلي 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT