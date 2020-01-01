جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

إذا نظرت يمينًا أو يسارًا في جميع أنحاء العالم لن تجد إلا الأشباح بفعل فيروس كورونا، وهو الحال الذي وصل لكرة القدم المتوقفة عجلتها تمامًا بأمر من المرض اللعين الذي انتشر في أرجاء المعمورة كالنار في الهشيم.

اليوم هو الخميس الذي لطالما وعدتنا مبارياته دائمًا بجزء من المتعة التي تبدأ بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكنها إثارة أقل بطلها هو الدوري الأوروبي الذي سار على درب دوري الأبطال في كل شئ كما هو الحال دائمًا وتوقف تدريجًا حتى تأجلت مبارياته.

"تعدنا مباريات اليوم بقوة وإثارة ومتعة".. هذا ما كنا نبدأ به هذا المقال الذي ينقل لك عزيزي المتابع بشكلٍ يومي أهم المباريات في الدوريات العربية كالدوري السعودي والدوري المصري والدوري الإماراتي وغيرهم، كذلك في أوروبا كمباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرهم، لكن هذه الجملة انغمست الآن بالألم والأمل في آنٍ واحد.

المزيد من الفرق

كان من المقرر أن تشهد مباريات اليوم مباراة بين وولفرهامبتون وأوليمبياكوس، وأخرى بين الإنتر وخيتافي وثالثة يمكن وصفها بقمة من العيار الثقيل بين روما وإشبيلية، وكل ذلك في الدوري الأوروبي، لكن فيروس كورونا أبى إلا ان يضيف إلى برودة الشتاء برودة ومرارة توقف البطولة والنشاط في معظم الأرجاء.

لكن إذا كنت ترغب في تهدئة شغفك ومشاهدة الكرة حائرة بين أقدام اللاعبين، فالأبية فلسطين تقوم الآن بدور المقاوم لفيروس كورونا كما كانت مقاومة دائمًا، فاليوم سيواجه بيت حانون هلال غزة في دور 16 من كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، كما سيقابل نادي غزة الرياضي خدمات خان يونس في نفس البطولة.

50 مليون باوند لمساعدة أندية التشامبيونشيب لتخطى أزمة كورونا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 مارس "19-3-2020":