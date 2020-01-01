جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإيطالي والإسباني والألماني، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ينتظر اليوم متابعي وعشاق الدوري الإسباني مباراة بين ريال بيتيس ومايوركا ضمن أحداث الجولة الخامسة والعشرون من الليجا على أرض ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، أما في الدوري الإيطالي يتقابل صاحب المركز التاسع نابولي والمركز التاسع عشر بريشيا في مباراة تعد سهله نسبياً بالنسبة الأزوري ويستضيف بريشيا المباراة على أرضه في ملعب ماريو ريجامونتي في منافسات الدور الخامس وعشرون من السيري آ، ويلتقي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني مع بادربورن متذيل جدول الدوري.

أما الدوري السعودي يشهد مباريات مثيرة اليوم حيث يتسضيف أبها على أرضه نادي العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ومباراة بين الفيصلي والاتفاق وأخيراً مباراة الهلال متصدر جدول الدوري والفتح على في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ويستضيف الإمبراطور المباراة على ملعبه ستاد الملك عبد الله الدولي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير 2020، الموافق 27 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 فبراير "21-2-2020":

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - مايوركا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة بريشيا - نابولي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بادربورن 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN Sports HD 5