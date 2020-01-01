جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في دوري أبطال آسيا وكأس آسيا تحت 23 وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تواصل وتيرة مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا الهدوء، لكن هذا لا يعني خلو اليوم من الأحداث بل واللقاءات الهامة.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي ، والذي يشارك فيه بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيواجه اليوم نيوكاسل روتشديل وواتفورد ترانمير روفرز وتوتنهام ميدلسبره.

تتأهب القارة الآسيوية لبداية أهم مسابقاتها في هذه الأيام، وستكون ركلة البداية اليوم بمباريات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا ، والذي سيواجه فيه الفيصلي الأردني الكويت الكويتي.

نعود لأوروبا التي ستتواصل فيه اليوم مباريات دور 16 من كأس إيطاليا ، وسيواجه نابولي بيروجيا ولاتسيو كريمونيزي والإنتر كالياري.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وستواجه اليوم العراق تايلاند وأستراليا البحرين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير "14-1-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 3 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - روتشديل 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية - ترانمير روفرز - واتفورد 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية - توتنهام - ميدلسبره 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

دوري أبطال آسيا 2020 - الدور التمهيدي الأول المباراة الموعد القناة الناقلة تشيناي سيتي - الرفاع البحريني 15:30 بتوقيت البحرين، 16:30 بتوقيت الإمارات - الفيصلي - الكويت 18:00 بتوقيت الأردن، 19:00 بتوقيت الكويت Jordan Sport

كأس آسيا تحت 23 - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة تايلاند - العراق 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت العراق beIN SPORTS HD 5 أستراليا - البحرين 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت البحرين beIN SPORTS HD 4