جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يأتي منتصف الأسبوع وتبدأ لقاءات كرة القدم في انخفاضها من حيث القوة، وهو ما سيكون حاضرًا اليوم الإثنين 20 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 25 جمادى الأولى 1441 هجريًا.

ستكون أغلب مباريات اليوم القوية في الوطن العربي، أما أوروبا فلن نجد إلا الدوري الإيطالي الذي سيشهد المباراة الختامية للجولة 20، والتي ستجمع بين أتالانتا القوي جدًا هذا الموسم وسبال.

نذهب للوطن العربي سريعًا وتحديدًا إلى الدوري المصري الذي كان من المقرر أن يشهد مباراة الزمالك والمصري اليوم، لكنها تأجلت ولم تتبق إلا مباراة واحدة ستجمع بين أسوان ووادي دجلة.

سيحل الهلال اليوم ضيفًا ثقيلاً على الفيصلي في مباراة مؤجلة من الجولة 12 في الدوري السعودي ، وفي دوري أبطال العرب أو كأس محمد السادس سيواجه الشباب السعودي الشرطة العراقي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2020، الموافق 25 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 يناير "19-1-2020":

دوري أبطال العرب - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الشرطة - الشباب 17:30 بتوقيت السعودية والعراق، 16:30 بتوقيت مصر أبوظبي الرياضية 1

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - سبال 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - وادي دجلة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT