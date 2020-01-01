جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2020 في السوبر الإسباني والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر اليوم الأحد 12 يناير 2020 إثارة بداية الأسبوع، وسنكون على موعد مع مباريات غاية في القوة.

ستكون البداية في الدوري الإيطالي الذي ستتواصل فيه اليوم مباريات الجولة 19، وأول اللقاءات ستجمع بين أودينيزي وساسوولو، وفي الختام سنكون على موعد مع قمة من قمم الكالتشيو الكلاسيكية بين روما ويوفنتوس .

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لن تكون على نفس مستوى الأمس، فاللقاء الأول سيجمع بين بورنموث وواتفورد، وفي المساء سيواجه مانشستر سيتي أستون فيلا.

نحن اليوم على موعد مع قمة من قمم الدوري الفرنسي ستجمع بين موناكو وباريس سان جيرمان ، وفي الدوري المصري سيواجه حرس الحدود سموحة ومصر المقاصة إنبي والإسماعيلي طلائع الجيش.

تتجه الأنظار اليوم للملكة العربية السعودية التي ستشهد أهم مباريات اليوم على الإطلاق، حيث ستنطلق نسخة جديدة فريدة من نوعها من ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2019 .

تُلعب اليوم جميع مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وبدايةً سيقابل نهضة بركان موتيما بيمبي وإنييما بارادو في نفس التوقيت، كما سنكون على موعد مع لقاء مصري خالص بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، وذلك في نفس توقيت مباراة النصر الليبي ضد بيدفيست، وقبل لقاء حسنية أكادير وسان بيدرو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2020، الموافق 17 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 يناير "12-1-2020":

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - سموحة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT مصر المقاصة - إنبي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الإسماعيلي - طلائع الجيش 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

كأس السوبر الإسباني - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الرياضية السعودية 1

كأس الكونفدرالية - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة إنييمبا - بارادو 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت الجزائر beIN SPORTS HD 1 موتيما بيمبي - نهضة بركان 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 3 النصر - بيدفيست 18:00 بتوقيت ليبيا، 17:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 3 بيراميدز - المصري 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1 حسنية أكادير - سان بيدرو 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - ساسوولو 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - يوفنتوس 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4